Миколенко прошел медосмотр в Эвертоне и в Киеве ожидает последних договоренностей между клубами

Защитник " Динамо " Виталий Миколенко вернулся в Киев из Ливерпуля, где проходил медосмотр в "Эвертоне", сообщает ТК "Футбол".

В Киеве 22-летний футболист будет ожидать, когда клубы достигнут последних договоренностей по трансферу.

Ранее сообщалось, что официально о переходе будет объявлено в январе, когда в АПЛ откроется трансферное окно.

По последним данным, соглашение украинца будет рассчитано на пять лет. "Эвертон" заплатит "Динамо" 21 млн евро (17,9 млн фунтов), однако сумма может вырасти до 23 млн с учетом бонусов.

В нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.