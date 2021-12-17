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Миколенко прошел медосмотр в Эвертоне и в Киеве ожидает последних договоренностей между клубами

Премьер-лига
(2 голосов)

Процесс идет

Миколенко прошел медосмотр в Эвертоне и в Киеве ожидает последних договоренностей между клубами

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко вернулся в Киев из Ливерпуля, где проходил медосмотр в "Эвертоне", сообщает ТК "Футбол".

В Киеве 22-летний футболист будет ожидать, когда клубы достигнут последних договоренностей по трансферу.

Ранее сообщалось, что официально о переходе будет объявлено в январе, когда в АПЛ откроется трансферное окно.

По последним данным, соглашение украинца будет рассчитано на пять лет. "Эвертон" заплатит "Динамо" 21 млн евро (17,9 млн фунтов), однако сумма может вырасти до 23 млн с учетом бонусов.

В нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.12.2021 в 19:31
Не верю!!! Никуда никто его не возьмёт!
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0
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
17.12.2021 в 19:02
До Января Бенитеса могут уволить либо Динь помирится либо Сурок опомнится
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0
-5
Romb_DK (Київ)
17.12.2021 в 19:26
Бенітес зіграв вчора з Челсі 1:1. До січня не звільнять
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+1
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