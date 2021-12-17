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Миколенко прошел медосмотр в Эвертоне и в Киеве ожидает последних договоренностей между клубами
Процесс идет
fcdynamo.kiev.ua
Защитник "
В Киеве 22-летний футболист будет ожидать, когда клубы достигнут последних договоренностей по трансферу.
Ранее сообщалось, что официально о переходе будет объявлено в январе, когда в АПЛ откроется трансферное окно.
По последним данным, соглашение украинца будет рассчитано на пять лет. "Эвертон" заплатит "Динамо" 21 млн евро (17,9 млн фунтов), однако сумма может вырасти до 23 млн с учетом бонусов.
В нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
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