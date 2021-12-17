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Сабо: Самое главное, чтобы Миколенко в Англии не обломался

Премьер-лига
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(2 голосов)

Эксперт считает, что в Англию игроку рановато

Сабо: Самое главное, чтобы Миколенко в Англии не обломался

ТК Футбол 1/2/3

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины, известный эксперт Йожеф Сабо высказался о переходе защитника киевлян Виталия Миколенко в английский "Эвертон".

— Как вы считаете, переход Миколенко в "Эвертон" ‒ правильное решение для Виталия?

— Он еще молодой. Самое главное, чтобы он не обломался. В Англии очень суровый чемпионат, там играют в другой футбол, много силовой борьбы. Будет непросто приспособиться. Это не Украина. Все будет зависеть от того, как он адаптируется. Да, он талантливый, но, мне кажется, что в Англию ему… Ну, не знаю. Дай бог, чтобы он приспособился.

"Эвертон" идет в АПЛ в нижней части таблицы на 14-м месте. Это уровень Миколенко или ему нужно было дождаться предложения от европейских грандов?

— Это сейчас "Эвертон" идет в нижней части, а так они, в основном, находятся в середине. Я не знаю, приглашали ли Миколенко гранды, у них все места заняты, там даже на скамейке сидят футболисты высокого уровня.

— По информации в прессе, в Миколенко заинтересован лично главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес.

— Понятно, что это его инициатива. В играх нашего чемпионата и сборной Миколенко показывал добротный футбол на левом фланге. Он быстрый, подключается к атакам, делает передачи. Но не знаю, как он проявит себя в отборе, ведь английский чемпионат очень непростой. Это большой риск для Миколенко.

— В английской прессе звучит информация, что Бенитеса могут уволить. Вдруг Бенитес уйдет и придет новый тренер, который не рассчитывает на Миколенко.

— Может быть и такое. Бенитес, наверное, смотрел за Миколенко, скауты "Эвертона" предоставляли ему информацию и видео с нарезками его игры. А как поступит другой тренер неизвестно.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
fanday

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Комментарии (5)
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тутти-10 (Сумська область)
17.12.2021 в 20:19
Які ж тільки для діда, ласі ахметівські мідяки... Готовий регулярно верзти ахінею
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+2
-1
SoLoMoN1607 (N .K)
17.12.2021 в 20:13
Вот и за таких как Сабо наши ребята и не переходят в топ чемпионаты " Ему рано" " Он еще не отдал долг клубу" и тд,,,, если бы не такие советские тренера уже как минимум с 10 а то и больше наших ребят играли в хороших добротных командах а не месили грязь на весенних полях ЧУ
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+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
17.12.2021 в 19:54
Сломает всех в Англии у него есть характер
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
17.12.2021 в 19:54
Не знаю как Миколенко. но Англия с ним точно обломалась.
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
17.12.2021 в 19:43
Как он за других все знает? Еще бы за себя так знал.
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+1
0


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