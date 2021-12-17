Сабо: Самое главное, чтобы Миколенко в Англии не обломался

Бывший главный тренер " Динамо " и сборной Украины, известный эксперт Йожеф Сабо высказался о переходе защитника киевлян Виталия Миколенко в английский "Эвертон".

— Как вы считаете, переход Миколенко в "Эвертон" ‒ правильное решение для Виталия?

— Он еще молодой. Самое главное, чтобы он не обломался. В Англии очень суровый чемпионат, там играют в другой футбол, много силовой борьбы. Будет непросто приспособиться. Это не Украина. Все будет зависеть от того, как он адаптируется. Да, он талантливый, но, мне кажется, что в Англию ему… Ну, не знаю. Дай бог, чтобы он приспособился.

— "Эвертон" идет в АПЛ в нижней части таблицы на 14-м месте. Это уровень Миколенко или ему нужно было дождаться предложения от европейских грандов?

— Это сейчас "Эвертон" идет в нижней части, а так они, в основном, находятся в середине. Я не знаю, приглашали ли Миколенко гранды, у них все места заняты, там даже на скамейке сидят футболисты высокого уровня.

— По информации в прессе, в Миколенко заинтересован лично главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес.

— Понятно, что это его инициатива. В играх нашего чемпионата и сборной Миколенко показывал добротный футбол на левом фланге. Он быстрый, подключается к атакам, делает передачи. Но не знаю, как он проявит себя в отборе, ведь английский чемпионат очень непростой. Это большой риск для Миколенко.

— В английской прессе звучит информация, что Бенитеса могут уволить. Вдруг Бенитес уйдет и придет новый тренер, который не рассчитывает на Миколенко.

— Может быть и такое. Бенитес, наверное, смотрел за Миколенко, скауты "Эвертона" предоставляли ему информацию и видео с нарезками его игры. А как поступит другой тренер неизвестно.