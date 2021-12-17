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Монзуль: С Гармашем лучше не начинать общение
Арбитр рассказала о наиболее проблемных игроках УПЛ
Фото: Александр Приходько
Украинский арбитр Екатерина Монзуль в эфире "Вацко Live" рассказала о наиболее проблемных игроках в
- Вербич – проблемный игрок?
– Для меня – нет. Бывает много разговоров, но я не чувствовала агрессию с его стороны. Есть агрессивные игроки, а он просто общается.
- Как Вы относитесь к мемным историям о ваших с Вербичем отношениях на футбольном поле?
– Ничего нет. С улыбкой. Лучше пусть об этом говорят, чем о каких-то негативных моментах.
- Кто самый проблемный игрок в УПЛ?
– Я воздержусь от комментариев. Если я скажу, то будет обида от этих игроков. Но парочка таких есть.
- Гармаш – проблемный игрок?
– С ним лучше не начинать общение. Но он сильно изменился сейчас, стал сдержанным. Возможно руководители повлияли на него. Он раньше был более эмоциональным.
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