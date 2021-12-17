Монзуль: С Гармашем лучше не начинать общение

Украинский арбитр Екатерина Монзуль в эфире "Вацко Live" рассказала о наиболее проблемных игроках в УПЛ .

- Вербич – проблемный игрок?

– Для меня – нет. Бывает много разговоров, но я не чувствовала агрессию с его стороны. Есть агрессивные игроки, а он просто общается.

- Как Вы относитесь к мемным историям о ваших с Вербичем отношениях на футбольном поле?

– Ничего нет. С улыбкой. Лучше пусть об этом говорят, чем о каких-то негативных моментах.

- Кто самый проблемный игрок в УПЛ?

– Я воздержусь от комментариев. Если я скажу, то будет обида от этих игроков. Но парочка таких есть.

- Гармаш – проблемный игрок?

– С ним лучше не начинать общение. Но он сильно изменился сейчас, стал сдержанным. Возможно руководители повлияли на него. Он раньше был более эмоциональным.