Премьер-лига
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Заря определилась с соперниками на первом зимнем сборе
Луганчане сыграют с командами из Польши, Сербии и Казахстана
Фото: ФК Заря Луганск
Стали известны соперники "
- 19 января – "Погонь" (Польша)
- 23 января – "Актобе" (Казахстан)
- 27 января - "Ракув" (Польша)
- 31 января – "Спартак" (Сербия)
Напомним, что луганчане ушли на зимний перерыв на 4-м месте в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
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Источник:ФК Заря
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Комментарии (4)
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Андрей(Киев) (Киев)
17.12.2021 в 21:44
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