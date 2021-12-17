Заря определилась с соперниками на первом зимнем сборе

Стали известны соперники " Зари " на первом сборе команде в Турции, который пройдет с 16 января по 1 февраля в Белеке.

19 января – "Погонь" (Польша)

23 января – "Актобе" (Казахстан)

27 января - "Ракув" (Польша)

31 января – "Спартак" (Сербия)

Напомним, что луганчане ушли на зимний перерыв на 4-м месте в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.