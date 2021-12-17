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Заря определилась с соперниками на первом зимнем сборе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Луганчане сыграют с командами из Польши, Сербии и Казахстана

Заря определилась с соперниками на первом зимнем сборе

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Стали известны соперники "Зари" на первом сборе команде в Турции, который пройдет с 16 января по 1 февраля в Белеке.

  • 19 января – "Погонь" (Польша)
  • 23 января – "Актобе" (Казахстан)
  • 27 января - "Ракув" (Польша)
  • 31 января – "Спартак" (Сербия)

Напомним, что луганчане ушли на зимний перерыв на 4-м месте в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (4)
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Андрей(Киев) (Киев)
17.12.2021 в 21:44
Имбицил здесь один это ты ч.м.о.ш.н.и.к.
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0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.12.2021 в 21:26
Заря типа пусть заплатит за все !!! Если не понятно за что? - объясню!!!
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.12.2021 в 21:12
Очень бы хотелось, чтобы такие великие клубы как шахта и луги играли на своих полях!
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.12.2021 в 21:10
А я думал: сборная имбицилов ЛНР, потом юноши ЛНР, потом сборная безлера и т.д.
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0
0


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