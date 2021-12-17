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Судаков: Хочется быть лидером на поле, вести за собой команду

Премьер-лига
(1 голосов)

19-летний хавбек горняков рассказал о своей роли на поле

Судаков: Хочется быть лидером на поле, вести за собой команду

shakhtar.com

Новина українською

19-летний хавбек "Шахтера" Георгий Судаков высказался о перспективах своей карьеры и роли на поле.

"Хочется быть лидером на поле, вести за собой команду. Тем более у меня такая позиция, на которой я должен делать разницу, забивать голы, отдавать результативные передачи. Вот в этом плане уже хочется прибавить, чтобы взять ответственность на себя.

Конечно, сборная – всегда приятно. Все хотят там играть. Но, я уже говорил, на данный момент я играю в сборной U-21, у нас там тоже есть цели, задачи, которые мы должны выполнить – как минимум выход на Евро. Уверен, с этим справимся", – сказал Судаков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
17.12.2021 в 21:50
В Дженоа вали или куда-то в Бельгию
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.12.2021 в 21:43
Реклама - двигатель торговли))) Шахта - позорное продвижение своих воспитанников!
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Artemanat (Кривой Рог)
17.12.2021 в 21:50
Не ну ты не прав,в парке они очень востребованы!
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