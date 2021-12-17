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Судаков: Хочется быть лидером на поле, вести за собой команду
19-летний хавбек горняков рассказал о своей роли на поле
shakhtar.com
19-летний хавбек "
"Хочется быть лидером на поле, вести за собой команду. Тем более у меня такая позиция, на которой я должен делать разницу, забивать голы, отдавать результативные передачи. Вот в этом плане уже хочется прибавить, чтобы взять ответственность на себя.
Конечно, сборная – всегда приятно. Все хотят там играть. Но, я уже говорил, на данный момент я играю в сборной U-21, у нас там тоже есть цели, задачи, которые мы должны выполнить – как минимум выход на Евро. Уверен, с этим справимся", – сказал Судаков.
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