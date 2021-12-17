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Мудрик второй месяц подряд признан лучшим игроком Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Михаил лучший и в декабре

Мудрик второй месяц подряд признан лучшим игроком Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в декабре.

Победителем стал полузащитник Михаил Мудрик, который набрал 79,70% голосов.

Второе место досталось форварду Жуниору Мораесу, а замкнул тройку хавбек Маркос Антонио.

Напомним, что в ноябре Михаил Мудрик также становился лучшим футболистом "Шахтера" по версии болельщиков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.12.2021 в 21:05
Вонючие кроты в своём репертуаре! А зачем тратили сотни миллионов, когда такое чудо рядом???
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0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.12.2021 в 20:45
)))))))))))))))))))))))))))))
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.12.2021 в 20:55
(((((((((((((((((((((((((((((((
Ответить
0
0


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