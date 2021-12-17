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Мудрик второй месяц подряд признан лучшим игроком Шахтера
Михаил лучший и в декабре
shakhtar.com
Донецкий "
Победителем стал полузащитник Михаил Мудрик, который набрал 79,70% голосов.
Второе место досталось форварду Жуниору Мораесу, а замкнул тройку хавбек Маркос Антонио.
Напомним, что в ноябре Михаил Мудрик также становился
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Источник:ФК Шахтер
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