Леонов: Президент Миная в скандальной ситуации с Селезневым был на нашей стороне

Уже бывший главный тренер "Миная" Игорь Леонов рассказал о причинах прекращения сотрудничества с закарпатским клубом .

– Всего 69 дней вы поработали в "Минае". Почему так вышло?

– Здорово поработали. Не было результата, но команда играла. Президент клуба был доволен игрой, но не результатами. Мы поговорили и расстались.

Провели несколько матчей на уровне, на котором хотелось. Можно было удачнее сыграть с "Днепром-1" (0:4) и "Александрией" (0:3), но это были выездные матчи против команд из верхней части турнирной таблицы. За остальные встречи нам не стыдно, мы провели их на хорошем уровне. После матча с "Динамо" Луческу сказал, что киевскому клубу очень сильно повезло во втором тайме. Это не я сказал, а он. Значит, "Динамо" повезло, а нам нет.

– Отставка не связана с резонансом вокруг вас и Селезнева?

– Нет. Президент клуба в этой ситуации на моей стороне, на стороне Селезнева. Меня чуть-чуть задело, когда сказали, что я не контролирую раздевалку. Раздевалка была контролируемая. Не получилось только в плане результата.

– Кто теперь возглавит "Минай"?

– Не знаю, не могу сказать. Мы долго беседовали, но на эту тему не разговаривали. Я пожелел команде удачи, ведь мы вложили в нее частичку себя. Не хватило результата, а за остальное, за нашу работу нам не стыдно. Будем двигаться дальше.

– Чем планируете заниматься дальше? Предложения работы еще не поступали?

– Сейчас праздники. Хочу поехать к родителям, маму год не видел. А после Нового года уже будем что-то думать. Я всегда открыт к предложениям.