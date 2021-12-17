Агент: Петраков ни разу не прокомментировал ситуацию с Кочергиным, наверное, его это устраивает

Агент Владислава Кочергина Евгений Гусев рассказал о ситуации со своим клиентом в Заре .

— Евгений, как обстоят дела у Кочергина с руководством Зари?

— Сейчас я не могу предоставить никакой информации. В данный момент Владислав находится в отпуске. Он также не может ничего комментировать по условиям контракта.

— Заря отправила Владислава в дубль, но за три месяца он сыграл лишь по пять минут в двух матчах за команду U-19. Почему?

— Мне тоже это не нравится. Но это их решение, все в рамках контракта, и они ничего не нарушают, как и мы. Больше ничего комментировать не могу.

— Вы планируете зимой искать выход из сложившейся ситуации?

— Конечно, но здесь от нас ничего не зависит. Больше Заря будет принимать решение, как им удобней.

— Когда у Владислава заканчивается контракт с Зарей?

— Летом 2022 года.

— Что хочет Заря, какие условия они выдвигают Кочергину?

— Не могу вам сказать, это надо спрашивать у них.

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— Кочергин будет пытаться зимой уйти из Зари или может быть подпишет контракт?

— Футболист не хочет продлевать контракт. По этому поводу был разговор еще до того, как его перевели в U-19, но не договорились по условиям. А сейчас это не совсем актуально, потому что игр нет, зимний перерыв.

— Руководство Зари не пытается давить на Владислава морально?

— У него хорошая психика и характер. Он сильный парень.

— А как главный тренер сборной Украины Александр Петраков смотрит на то, что сборника маринуют в дубле?

— Он ни разу не прокомментировал эту ситуацию, наверное, его это устраивает

— В материальном плане Заря не ущемляет Кочергина?

— В целом с их стороны никаких юридических нарушений нет.

— Какие клубы интересуются Владиславом?

— Пока не могу говорить, у него еще полгода контракта с Зарей.

— Вы будете пытаться зимой расторгнуть контракт с Зарей?

— Пытаться расторгать соглашение мы не будем, потому что мы не можем это сделать в одностороннем порядке. Будем пробовать договориться с Зарей, но это больше от них зависит. С 1 января я смогу сказать более подробно. Сейчас я не имею права об этом говорить. Согласно регламенту и нормам УЕФА и ФИФА раньше, чем за полгода до истечения контракта мы не можем вести переговоров с другими клубами.