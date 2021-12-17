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Агент: Петраков ни разу не прокомментировал ситуацию с Кочергиным, наверное, его это устраивает
Футболист продолжает тренироваться с дублем луганчан
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Агент Владислава Кочергина Евгений Гусев рассказал о ситуации со своим клиентом в
— Евгений, как обстоят дела у Кочергина с руководством Зари?
— Сейчас я не могу предоставить никакой информации. В данный момент Владислав находится в отпуске. Он также не может ничего комментировать по условиям контракта.
— Заря отправила Владислава в дубль, но за три месяца он сыграл лишь по пять минут в двух матчах за команду U-19. Почему?
— Мне тоже это не нравится. Но это их решение, все в рамках контракта, и они ничего не нарушают, как и мы. Больше ничего комментировать не могу.
— Вы планируете зимой искать выход из сложившейся ситуации?
— Конечно, но здесь от нас ничего не зависит. Больше Заря будет принимать решение, как им удобней.
— Когда у Владислава заканчивается контракт с Зарей?
— Летом 2022 года.
— Что хочет Заря, какие условия они выдвигают Кочергину?
— Не могу вам сказать, это надо спрашивать у них.
— Кочергин будет пытаться зимой уйти из Зари или может быть подпишет контракт?
— Футболист не хочет продлевать контракт. По этому поводу был разговор еще до того, как его перевели в U-19, но не договорились по условиям. А сейчас это не совсем актуально, потому что игр нет, зимний перерыв.
— Руководство Зари не пытается давить на Владислава морально?
— У него хорошая психика и характер. Он сильный парень.
— А как главный тренер сборной Украины Александр Петраков смотрит на то, что сборника маринуют в дубле?
— Он ни разу не прокомментировал эту ситуацию, наверное, его это устраивает
— В материальном плане Заря не ущемляет Кочергина?
— В целом с их стороны никаких юридических нарушений нет.
— Какие клубы интересуются Владиславом?
— Пока не могу говорить, у него еще полгода контракта с Зарей.
— Вы будете пытаться зимой расторгнуть контракт с Зарей?
— Пытаться расторгать соглашение мы не будем, потому что мы не можем это сделать в одностороннем порядке. Будем пробовать договориться с Зарей, но это больше от них зависит. С 1 января я смогу сказать более подробно. Сейчас я не имею права об этом говорить. Согласно регламенту и нормам УЕФА и ФИФА раньше, чем за полгода до истечения контракта мы не можем вести переговоров с другими клубами.
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