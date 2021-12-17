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Девич - о своем переходе в Шахтер: Динамо было с Днепром, а Металлист – с Шахтером

Премьер-лига
(2 голосов)

Хотя было у Марко и предложение от киевлян

Девич - о своем переходе в Шахтер: Динамо было с Днепром, а Металлист – с Шахтером

Скриншот: Football Hub

Новина українською

Экс-игрок "Металлиста" и "Шахтера" Марко Девич рассказал, как в 2012 году он перешел в донецкий клуб.

– Спрашивают, что поменял бы в своей жизни раньше. Что касается футбола – работал бы больше. Думаю, я и так неплохо относился к своей профессии, но все равно больше бы работал, еще дольше оставался бы на тренировках.

- У тебя было предложение от "Динамо", но перешел в "Шахтер". Считаешь, сделал правильный выбор?

– Считаю, да. Что бы было, если бы – не знаю. У нас не было дружбы, но отношения между "Шахтером" и "Металлистом" были ближе. Не говорю, что были плохие отношения с другими, но "Динамо" было с "Днепром", а "Металлист" – с "Шахтером".

Если хороший игрок, мог перейти из "Металлиста" в "Шахтер", а если не получалось – назад в Харьков. А у "Динамо" были лучше отношения с "Днепром". Горняки тогда вышли напрямую в ЛЧ, был стиль игры с бразильцами – похоже на "Металлист".

Не знаю, как бы дальше было, если бы перешел в "Динамо".

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В статье: Марко Девич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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