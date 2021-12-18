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Ризнык: Выберу европейский клуб, а не предложения топ-клуба УПЛ
Даже середнячок чемпионата Бельгии подойдет
Голкипер "Ворсклы" и национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык рассказал о своем трансферном положении:
“ – Давай по-честному. Куда ты переходишь?
– Никуда. В Полтаве.
– Сказал Максимов, что и Палкин звонил, и интересовался "Шахтер" тобой. Когда все эти слухи ходят вокруг тебя, как оно?
– Да они сейчас прошли, я думаю. Ничего сейчас нет, я сейчас в “Ворскле” и меня все здесь устраивает.
– Ну ты постоянно это говоришь. Ну реально, если футболистом интересуются топ-клубы Европы, Украины, то его будет немного трусить. У тебя вообще эмоций нет?
– А что мне? У меня сейчас цель: закончить полсезона и уйти в отпуск и все. А зачем мне распиливаться туда, куда не нужно?
– Для тебя приоритет – это Европа? Выберешь середнячок чемпионата Бельгии, а не топ-клуб УПЛ?
– Да, это для меня будет развитие. Потому что в чемпионате Украины нужно привыкнуть, а в европейском нужно будет зацепиться за свое место”, - сказал Ризнык.
Отметим, что Дмитрий является воспитанником "Ворсклы", а с сезона 2019-2020 гг. регулярно выступает в первой команде полтавчан. Сейчас на его счету 63 матча за ворсклян, а также один поединок в составе национальной сборной Украины (Ризнык сыграл второй тайм против Болгарии).
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего голкипера в 1,5 млн. евро.
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