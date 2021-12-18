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Ворскла проведет четыре товарищеских встречи на зимних сборах в Турции.

Премьер-лига
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Стали известны планы команды

Ворскла проведет четыре товарищеских встречи на зимних сборах в Турции.

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Полтавская "Ворскла" находится в отпуске, и выйдет из нее 16 января следующего года. В это время игроки впервые соберутся после зимней паузы.

Два дня будут выделены на углубленное медицинское обследование, а уже 22 января подопечные Максимова примут курс на Турцию, где состоится учебно-тренировочный межсезонный сбор команды.

26 дней "Ворскла" будет готовиться ко второй части сезона. За это время у команды запланировано четыре спарринга, однако клуб пока не назвал имя соперников. 18 февраля полтавчане вернутся в Украину и начнут подготовку к первому официальному матчу в году.

Им станет поединок УПЛ против Вереса, который подопечные Максимова проведут 26 февраля (базовая дата) на домашнем стадионе имени Бутовского.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
Ворскла

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