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Ворскла проведет четыре товарищеских встречи на зимних сборах в Турции.
Стали известны планы команды
Фото: ФК Ворскла
Полтавская "Ворскла" находится в отпуске, и выйдет из нее 16 января следующего года. В это время игроки впервые соберутся после зимней паузы.
Два дня будут выделены на углубленное медицинское обследование, а уже 22 января подопечные Максимова примут курс на Турцию, где состоится учебно-тренировочный межсезонный сбор команды.
26 дней "Ворскла" будет готовиться ко второй части сезона. За это время у команды запланировано четыре спарринга, однако клуб пока не назвал имя соперников. 18 февраля полтавчане вернутся в Украину и начнут подготовку к первому официальному матчу в году.
Им станет поединок УПЛ против Вереса, который подопечные Максимова проведут 26 февраля (базовая дата) на домашнем стадионе имени Бутовского.
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