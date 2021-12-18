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Гецко: Выступления Мампасси за сборную? Такими защитниками нельзя разбрасываться
Считает, что можно сделать поблажку из-за инициативы в трансфере именно клуба, а не игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко прокомментировал трансфер уже бывшего защитника "Шахтера" Марка Мампасси в московский "Локомомотив":
“Марк Мампасси не известен широкому кругу болельщиков даже в Украине. Поэтому переход 18-летнего защитника за серьезные деньги в “Локомотив” — это свидетельство качественной работы “Шахтера” на трансферном рынке, или “железнодорожники” разглядели в нем очень талантливого игрока, который в ближайшие годы принесет им пользу, а затем будет продан с выгодой в более именитый клуб.
На мой взгляд, менеджеры “горняков” на примере Мампасси хотели продемонстрировать, что умеют продавать за большие деньги не только бразильских легионеров, защищавших цвета “Шахтера”, но и воспитанников клубной академии.
Что касается выступлений Марка за юниорскую сборную Украины, то, поверьте, защитниками такого уровня нельзя разбрасываться. Тем более, что его переход в “Локомотив” — это инициатива “Шахтера”, а не прихоть футболиста, - сказал Гецко.
Отметим, что в активе Мампасси 12 матчей за сборную Украины U-17 и три встречи за Украину U-19.
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