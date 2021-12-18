  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов продлил контракт с молодым защиником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов продлил контракт с молодым защиником

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игрок продолжит выступать в столице Галичины

Львов продлил контракт с молодым защиником

ФК Львов/Автор неизвестный

Новина українською

ФК "Львов" продлил контракт с молодым защитником команды Борисом Крушинским. Игрок будет защищать цвета клуба до 2025-го года.

Центрфед дебютировал за львовскую команду в матче с "Рухом" (1:1) в мае текущего года и уже успел сыграть в 17 матчах ФК "Львов".

В этом сезоне на счету игрока 15 поединков, но пока без результативных действий. Transfermarkt оценивает Крушинского в 100 тыс евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Борис Крушинский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Львов"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...