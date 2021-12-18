Львов продлил контракт с молодым защиником

ФК "Львов" продлил контракт с молодым защитником команды Борисом Крушинским. Игрок будет защищать цвета клуба до 2025-го года.

Центрфед дебютировал за львовскую команду в матче с "Рухом" (1:1) в мае текущего года и уже успел сыграть в 17 матчах ФК "Львов".

В этом сезоне на счету игрока 15 поединков, но пока без результативных действий. Transfermarkt оценивает Крушинского в 100 тыс евро.