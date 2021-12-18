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Гранеро: Если бы я был Модричем, то играл бы до 87 лет

Премьер-лига
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Эксперт высоко оценил хорвата

Гранеро: Если бы я был Модричем, то играл бы до 87 лет

Фото - Getty Images

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Экс-футболист мадридского "Реала" Эстебан Гранено дал комментарий о хорватском полузащитнике Луке Модриче:

– Когда видишь Модрича, которому 36 лет, не жалеешь, что так рано завершил карьеру?

– Если бы я был Модричем, то играл бы до 87 лет... Просто он очень хорош. Я был далеко не так хорош.

Он всегда доминирует – как в технике, так и в тактике. Это чудесно. Это "Золотой мяч". Он играет на уровне стратосферы.

Лука выступал на позиции полузащитника, а теперь может играть слева от центра. Возможно, Модрич не может делать то, что делал в 23 года. Но он показывает много других вещей, которых не делал раньше, – сказал Гранеро.

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В статье: Лука Модрич Эстебан Гранеро Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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