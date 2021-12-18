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Два клуба из Европы заинтересованы в подписании защитника Днепра-1
Хорошие варианты для игрока
Центральный защитник "Днепра-1" Александр Сваток может сменить команду зимой. За ним следят сразу два известные европейские клубы.
Греческий "Олимпиакос" и швейцарский "Базель" хотят видеть украинца в своем составе. Сообщается, что ни греки, ни швейцарцы пока не вступили в переговоры о трансфере.
Сваток ранее уже выступал в одном из европейских чемпионатов. Он защищал цвета "Хайдука", сыграв в хорватском клубе 16 матчей. В текущем сезоне на счету украинца 19 поединков за "Днепр-1". Результативными действиями он не отметился.
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