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Два клуба из Европы заинтересованы в подписании защитника Днепра-1

Премьер-лига
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(3 голосов)

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Два клуба из Европы заинтересованы в подписании защитника Днепра-1

Новина українською

Центральный защитник "Днепра-1" Александр Сваток может сменить команду зимой. За ним следят сразу два известные европейские клубы.

Греческий "Олимпиакос" и швейцарский "Базель" хотят видеть украинца в своем составе. Сообщается, что ни греки, ни швейцарцы пока не вступили в переговоры о трансфере.

Сваток ранее уже выступал в одном из европейских чемпионатов. Он защищал цвета "Хайдука", сыграв в хорватском клубе 16 матчей. В текущем сезоне на счету украинца 19 поединков за "Днепр-1". Результативными действиями он не отметился.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Базель Александр Сваток СК Днепр-1
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.12.2021 в 19:49
Пацану только 27лет что защитника ещё юность,а значит есть шанс поиграть 7-8лет в Европе!
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Kela (Одесса)
18.12.2021 в 18:44
хотят видеть, но в переговоры не вступили )))
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