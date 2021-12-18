Шахтер выбирает лучшего игрока года. В списке Мудрик, Трубин и Траоре

ФК "Шахтер" в своем телеграме в своем телеграм-канале объявил о голосовании за лучшего игрока по итогам 2021-го года.

Среди претендентов: голкиперы Андрея Пятов (лучший футболист "горняков" в октябре) и Анатолий Трубин (в апреле), хавбеки Тарас Степаненко (май), Марлос (февраль и август) и Манор Соломон (март), форварды Лассиона Траоре (сентябрь) и Михаил Мудрик (ноябрь и декабрь).