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Шахтер выбирает лучшего игрока года. В списке Мудрик, Трубин и Траоре

Премьер-лига
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Стартовало голосование

Шахтер выбирает лучшего игрока года. В списке Мудрик, Трубин и Траоре

shakhtar.com

Новина українською

ФК "Шахтер" в своем телеграме в своем телеграм-канале объявил о голосовании за лучшего игрока по итогам 2021-го года.

Среди претендентов: голкиперы Андрея Пятов (лучший футболист "горняков" в октябре) и Анатолий Трубин (в апреле), хавбеки Тарас Степаненко (май), Марлос (февраль и август) и Манор Соломон (март), форварды Лассиона Траоре (сентябрь) и Михаил Мудрик (ноябрь и декабрь).

Проголосовать можно в канале донецкого клуба.

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Пятов Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Манор Соломон Михаил Мудрик Анатолий Трубин
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