Надеин: Хотим усилить каждое звено. Особенно рассчитываем на молодых игроков

Президент ФК "Верес" Иван Надеин дал комментарий о планах на зимнее трансферное окно:

"Будут на просмотре иностранцы, сейчас идут переговоры. Буквально вчера у нас было совещание со спортивным директором и главным тренером. Идут сейчас активные переговоры.

Нам тяжело конкурировать в финансовом плане даже с некоторыми клубами первой лиги, но у нас есть своя финансовая основа. Очень легко подписать некоторых игроков, но потом трудно будет эту команду содержать.

Вернулся Гайдучик, наш нападающий, который играл в аренде. Он неплохо отыграл за аутсайдера первой лиги "Ужгород", поэтому хотим вернуть его. Также берем с собой арендованных игроков.

Особенно рассчитываем на молодых. Хотим усилить каждое звено. Хотим взять молодых игроков, так как у нас одна из самых возрастных команд в УПЛ.

Хотим перезагрузить команду U-19, подтянуть туда игроков, которые смогут в будущем усилить первую команду. Мы понимаем, что без ДЮСШ, без развития академии, мы не построим сильный клуб", – сказал Надеин.