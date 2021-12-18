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Надеин: Хотим усилить каждое звено. Особенно рассчитываем на молодых игроков
Функционер рассказал о намерениях
nkveres.com
Президент ФК "Верес" Иван Надеин дал комментарий о планах на зимнее трансферное окно:
"Будут на просмотре иностранцы, сейчас идут переговоры. Буквально вчера у нас было совещание со спортивным директором и главным тренером. Идут сейчас активные переговоры.
Нам тяжело конкурировать в финансовом плане даже с некоторыми клубами первой лиги, но у нас есть своя финансовая основа. Очень легко подписать некоторых игроков, но потом трудно будет эту команду содержать.
Вернулся Гайдучик, наш нападающий, который играл в аренде. Он неплохо отыграл за аутсайдера первой лиги "Ужгород", поэтому хотим вернуть его. Также берем с собой арендованных игроков.
Особенно рассчитываем на молодых. Хотим усилить каждое звено. Хотим взять молодых игроков, так как у нас одна из самых возрастных команд в УПЛ.
Хотим перезагрузить команду U-19, подтянуть туда игроков, которые смогут в будущем усилить первую команду. Мы понимаем, что без ДЮСШ, без развития академии, мы не построим сильный клуб", – сказал Надеин.
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