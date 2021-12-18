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Надеин: Хотим усилить каждое звено. Особенно рассчитываем на молодых игроков

Премьер-лига
(2 голосов)

Функционер рассказал о намерениях

Надеин: Хотим усилить каждое звено. Особенно рассчитываем на молодых игроков

nkveres.com

Новина українською

Президент ФК "Верес" Иван Надеин дал комментарий о планах на зимнее трансферное окно:

"Будут на просмотре иностранцы, сейчас идут переговоры. Буквально вчера у нас было совещание со спортивным директором и главным тренером. Идут сейчас активные переговоры.

Нам тяжело конкурировать в финансовом плане даже с некоторыми клубами первой лиги, но у нас есть своя финансовая основа. Очень легко подписать некоторых игроков, но потом трудно будет эту команду содержать.

Вернулся Гайдучик, наш нападающий, который играл в аренде. Он неплохо отыграл за аутсайдера первой лиги "Ужгород", поэтому хотим вернуть его. Также берем с собой арендованных игроков.

Особенно рассчитываем на молодых. Хотим усилить каждое звено. Хотим взять молодых игроков, так как у нас одна из самых возрастных команд в УПЛ.

Хотим перезагрузить команду U-19, подтянуть туда игроков, которые смогут в будущем усилить первую команду. Мы понимаем, что без ДЮСШ, без развития академии, мы не построим сильный клуб", – сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин Николай Гайдучик
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