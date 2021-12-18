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Московские Химки близки к трансферу форварда киевского Динамо
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ФК "Химки" из Москвы собирается приобрести нападающего киевского "Динамо" Ибрагима Каргбо. Это подтвердил агент игрока Дмитрий Селюк.
"Мы действительно ведем переговоры о переходе Каргбо. Это очень атлетичный парень ростом метр девяносто три — при этом он самый быстрый в такой команде как, например, "Динамо" Киев. Это то, что нужно "Химкам", ведь они играют в контратакующий футбол и им необходимы быстрые форварды для выбеганий вперед. В команде их сейчас, по сути — нет.
По типажу Каргбо — это Лукаку, и если бы не апрельская травма, он мог бы играть в Европе. Весной по нему было два предложения от бельгийских клубов.
"Химки" для него - хорошая возможность напомнить о себе и помочь команде, чего я тоже очень хочу. У меня хорошие отношения с этим клубом", — сказал Селюк.
Кроме этого, переговоры с "Динамо" о переходе Каргбо подтвердил гендиректор "Химок" Сергей Анохин.
Со времени своего перехода в 2020-м году, Ибрагим провел всего 3 матча за "Динамо", а затем отправился в аренду в донецкий "Олимпик". Нападающий с апреля текущего года восстанавливается после серьезной травмы.
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