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Московские Химки близки к трансферу форварда киевского Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Следом за Мампасси

Московские Химки близки к трансферу форварда киевского Динамо

Новина українською

ФК "Химки" из Москвы собирается приобрести нападающего киевского "Динамо" Ибрагима Каргбо. Это подтвердил агент игрока Дмитрий Селюк.

"Мы действительно ведем переговоры о переходе Каргбо. Это очень атлетичный парень ростом метр девяносто три — при этом он самый быстрый в такой команде как, например, "Динамо" Киев. Это то, что нужно "Химкам", ведь они играют в контратакующий футбол и им необходимы быстрые форварды для выбеганий вперед. В команде их сейчас, по сути — нет.

По типажу Каргбо — это Лукаку, и если бы не апрельская травма, он мог бы играть в Европе. Весной по нему было два предложения от бельгийских клубов.

"Химки" для него - хорошая возможность напомнить о себе и помочь команде, чего я тоже очень хочу. У меня хорошие отношения с этим клубом", — сказал Селюк.

Кроме этого, переговоры с "Динамо" о переходе Каргбо подтвердил гендиректор "Химок" Сергей Анохин.

Со времени своего перехода в 2020-м году, Ибрагим провел всего 3 матча за "Динамо", а затем отправился в аренду в донецкий "Олимпик". Нападающий с апреля текущего года восстанавливается после серьезной травмы.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Химки Каргбо
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(2 голосов)
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Источник:
Карпин Инсайд

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Комментарии (7)
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SoLoMoN1607 (N .K)
18.12.2021 в 20:46
"Джанго освобожденый"
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0
0
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WuTаng (Київ)
18.12.2021 в 20:33
Ой, як незручно вийшло. Ніколи такого не було...
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0
-1
xapyga (Запорожье)
18.12.2021 в 20:33
Мампаси наверно для пропаганды вообще взяли,больше нет смысла его брать, слабый! теперь будут говорить" вот видите натовский солдат, негр"
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+3
0
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Виталий1981 (Україна)
18.12.2021 в 20:32
Селюк "...торговец черным деревом..."
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+1
0
xapyga (Запорожье)
18.12.2021 в 20:31
Следом за Мампасси" странное суждение автора, у одного есть украинский паспорт, у другого бельгийский
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+3
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
18.12.2021 в 21:12
видимо, имелось в виду, что из Украины в Россию
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
18.12.2021 в 20:26
Динамо знает что сельхуюк продает кого-то и куда-то
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+1
0


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