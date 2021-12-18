Московские Химки близки к трансферу форварда киевского Динамо

ФК "Химки" из Москвы собирается приобрести нападающего киевского "Динамо" Ибрагима Каргбо. Это подтвердил агент игрока Дмитрий Селюк.

"Мы действительно ведем переговоры о переходе Каргбо. Это очень атлетичный парень ростом метр девяносто три — при этом он самый быстрый в такой команде как, например, "Динамо" Киев. Это то, что нужно "Химкам", ведь они играют в контратакующий футбол и им необходимы быстрые форварды для выбеганий вперед. В команде их сейчас, по сути — нет.

По типажу Каргбо — это Лукаку, и если бы не апрельская травма, он мог бы играть в Европе. Весной по нему было два предложения от бельгийских клубов.

"Химки" для него - хорошая возможность напомнить о себе и помочь команде, чего я тоже очень хочу. У меня хорошие отношения с этим клубом", — сказал Селюк.