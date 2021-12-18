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Педриньо: Я намерен отработать 5-летний контракт с Шахтером до конца
Бразилец доволен игровым временем
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Педриньо поделился мыслями насчет своего будущего.
"C "Шахтером" у меня 5-летний контракт, который я намерен отработать до конца. Это великий клуб, я доволен тем игровым временем, которое получаю. В будущем я могу вернуться в Бразилию", – рассказал Педриньо.
Бразильский вингер перешел в стан "горняков" из "Бенфики" этим летом. В текущем сезоне 23-летний Педриньо провел 19 матчей, забил 4 гола и оформил 3 ассиста.
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Источник:Gazeta Esportiva
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