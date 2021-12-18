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Мудрик: Моя цель – никогда не сдаваться и продолжать работать
Игрок позитивно настроен
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик дал комментарий после того, как он был признан лучшим игроком клуба в месяце:
– Второй месяц подряд болельщики выбирают тебя. Насколько приятно такое признание и что для тебя значит?
– Это очень большая мотивация. Благодарен болельщикам за поддержку, обещаю работать еще усерднее.
– Как оценишь для себя 2021 год? Какие цели ставишь на следующий?
– 2021 год был продуктивным, но хочется, чтобы в 2022-м результаты стали еще лучше. Цели – никогда не сдаваться и продолжать работать.
– Что хотел бы сказать болельщикам и пожелать им в новом году?
– Желаю всем болельщикам хорошо отметить Новый год и Рождество, здоровья, счастья, чтобы в их семьях царила любовь, а на лицах всегда были улыбки, - сказал Михаил.
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