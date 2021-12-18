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Мудрик: Моя цель – никогда не сдаваться и продолжать работать

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок позитивно настроен

Мудрик: Моя цель – никогда не сдаваться и продолжать работать

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик дал комментарий после того, как он был признан лучшим игроком клуба в месяце:

– Второй месяц подряд болельщики выбирают тебя. Насколько приятно такое признание и что для тебя значит?

– Это очень большая мотивация. Благодарен болельщикам за поддержку, обещаю работать еще усерднее.

– Как оценишь для себя 2021 год? Какие цели ставишь на следующий?

– 2021 год был продуктивным, но хочется, чтобы в 2022-м результаты стали еще лучше. Цели – никогда не сдаваться и продолжать работать.

– Что хотел бы сказать болельщикам и пожелать им в новом году?

– Желаю всем болельщикам хорошо отметить Новый год и Рождество, здоровья, счастья, чтобы в их семьях царила любовь, а на лицах всегда были улыбки, - сказал Михаил.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Михаил Мудрик
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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