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Цыганков сделал предложение своей девушке

Премьер-лига
(1 голосов)

Вице-капитан "Динамо" получил положительный ответ

Цыганков сделал предложение своей девушке

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков начинает новый этап в жизни - игрок сделал предложение руки и сердца. Избранница 24-летнего форварда ответила согласием.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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