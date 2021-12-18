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Цыганков сделал предложение своей девушке
Вице-капитан "Динамо" получил положительный ответ
Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков начинает новый этап в жизни - игрок сделал предложение руки и сердца. Избранница 24-летнего форварда ответила согласием.
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