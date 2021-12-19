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Кучук - о Де Дзерби: Пусть когда-нибудь этот известный тренер попробует заложить фундамент с нуля
Коуч считает свои действия справедливыми
Фото - ФК Рух / Автор невідомий
Наставник львовского "Руха" Леонид Кучук дал комментарий о конфликте с Роберто Де Дзерби:
"Давайте оставим этот конфликт в покое. Пусть когда-нибудь этот известный тренер, каким он сам себя считает, попробует заложить фундамент с нуля. Я спокойно к этому отношусь. Я внимательно изучал его матчи с "Интером", с "Баварией", с "Шерифом" – эти игры помогали мне.
Я внимательно изучал его, как тренера, как человека. Я на него не в обиде. Если бы я ему тогда не ответил, то я бы себя не уважал.
Это противостояние двух команд – маленькой и большой. Противостояние команды, которая многого добилась, и команды, которая начинает свой путь. Я не зацикливаюсь на этом", – сказал Кучук.
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