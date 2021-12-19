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Кучук - о Де Дзерби: Пусть когда-нибудь этот известный тренер попробует заложить фундамент с нуля

Премьер-лига
(5 голосов)

Коуч считает свои действия справедливыми

Кучук - о Де Дзерби: Пусть когда-нибудь этот известный тренер попробует заложить фундамент с нуля

Фото - ФК Рух / Автор невідомий

Новина українською

Наставник львовского "Руха" Леонид Кучук дал комментарий о конфликте с Роберто Де Дзерби:

"Давайте оставим этот конфликт в покое. Пусть когда-нибудь этот известный тренер, каким он сам себя считает, попробует заложить фундамент с нуля. Я спокойно к этому отношусь. Я внимательно изучал его матчи с "Интером", с "Баварией", с "Шерифом" – эти игры помогали мне.

Я внимательно изучал его, как тренера, как человека. Я на него не в обиде. Если бы я ему тогда не ответил, то я бы себя не уважал.

Это противостояние двух команд – маленькой и большой. Противостояние команды, которая многого добилась, и команды, которая начинает свой путь. Я не зацикливаюсь на этом", – сказал Кучук.

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В статье: Леонид Кучук Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (5)
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С.Карпович. (Ланівці)
19.12.2021 в 11:17
Та Де Дзербі поки що відомий тим що хапнув в ЛЧ повну торбу,а так ніхто і звати ніяк.
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.12.2021 в 10:27
Этот "строитель" скорее доведёт до нуля.
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Hanter44 (Baburka)
19.12.2021 в 10:40
Дурень думкою багатiє
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football_soccer (Украина)
19.12.2021 в 10:09
вот в чем ЧЕМ а в закладках....ой, т.е закладке нагеленный итальянец разбирается )))
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Hanter44 (Baburka)
19.12.2021 в 10:02
И кто здесь такой неугомонный?Кучук или администрация,которая старается подогревать затухающий конфликт? Я больше склоняюсь ко второму варианту.
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