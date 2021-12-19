Кучук - о Де Дзерби: Пусть когда-нибудь этот известный тренер попробует заложить фундамент с нуля

Наставник львовского "Руха" Леонид Кучук дал комментарий о конфликте с Роберто Де Дзерби:

"Давайте оставим этот конфликт в покое. Пусть когда-нибудь этот известный тренер, каким он сам себя считает, попробует заложить фундамент с нуля. Я спокойно к этому отношусь. Я внимательно изучал его матчи с "Интером", с "Баварией", с "Шерифом" – эти игры помогали мне.

Я внимательно изучал его, как тренера, как человека. Я на него не в обиде. Если бы я ему тогда не ответил, то я бы себя не уважал.

Это противостояние двух команд – маленькой и большой. Противостояние команды, которая многого добилась, и команды, которая начинает свой путь. Я не зацикливаюсь на этом", – сказал Кучук.