Дулуб: Об уровне УПЛ нужно судить по игре аутсайдеров, а не лидеров. Нельзя сказать, что она деградирует

Наставник ФК "Львов" Олег Дулуб дал комментарий о своей команде и об уровне УПЛ:

— За "Львов" играет немало легионеров, как с ними общаетесь?

— Я свободно владею английским языком, так что с иностранцами — никаких проблем.

— Когда "Львов" несколько лет назад только начинал свои выступления в УПЛ, то клубное руководство нацеливало горожан на завоевание путевки в еврокубки, но из этого ничего не получилось. А какие задачи поставлены перед вами?

— Я заключил контракт по схеме 1+1, и поскольку принял "Львов", когда он находился на дне турнирной таблицы, то передо мной была поставлена цель стабилизировать состав, игру и постепенно выкарабкаться из опасной зоны.

Пока что удалось наверстать упущенное, надеюсь, что во второй части сезона также не подведем клубное руководство и уже в следующем году поставим перед собой амбициозные задачи.

— Многие эксперты придерживаются мнения, что уровень украинской Премьер-лиги с каждым годом снижается…

— Я так не думаю. Кстати, на мой взгляд, об уровне чемпионата нужно судить по игре аутсайдеров, а не лидеров. Так вот у тех команд, которые находятся внизу турнирной таблицы, хорошо поставлена игра, нет проходных матчей с их участием. Согласен, нет должной конкуренции в борьбе за золото, но в целом, нельзя сказать, что УПЛ деградирует.

— Тогда последний вопрос: вы настроены оптимистично, но "Львов" все же, находится недалеко от зоны вылета…

— Я не сомневаюсь, что вся борьба за выживание еще впереди. Команды из нижней части турнирной таблицы идут плотной группой, поэтому очень много будет зависеть от того, как участники подготовятся к новым испытаниям, насколько эффективными будут на трансферном рынке, – сказал Дулуб.