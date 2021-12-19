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Дулуб: Об уровне УПЛ нужно судить по игре аутсайдеров, а не лидеров. Нельзя сказать, что она деградирует
Коуч позитивно настроен
shakhtar.com
Наставник ФК "Львов" Олег Дулуб дал комментарий о своей команде и об уровне УПЛ:
— За "Львов" играет немало легионеров, как с ними общаетесь?
— Я свободно владею английским языком, так что с иностранцами — никаких проблем.
— Когда "Львов" несколько лет назад только начинал свои выступления в УПЛ, то клубное руководство нацеливало горожан на завоевание путевки в еврокубки, но из этого ничего не получилось. А какие задачи поставлены перед вами?
— Я заключил контракт по схеме 1+1, и поскольку принял "Львов", когда он находился на дне турнирной таблицы, то передо мной была поставлена цель стабилизировать состав, игру и постепенно выкарабкаться из опасной зоны.
Пока что удалось наверстать упущенное, надеюсь, что во второй части сезона также не подведем клубное руководство и уже в следующем году поставим перед собой амбициозные задачи.
— Многие эксперты придерживаются мнения, что уровень украинской Премьер-лиги с каждым годом снижается…
— Я так не думаю. Кстати, на мой взгляд, об уровне чемпионата нужно судить по игре аутсайдеров, а не лидеров. Так вот у тех команд, которые находятся внизу турнирной таблицы, хорошо поставлена игра, нет проходных матчей с их участием. Согласен, нет должной конкуренции в борьбе за золото, но в целом, нельзя сказать, что УПЛ деградирует.
— Тогда последний вопрос: вы настроены оптимистично, но "Львов" все же, находится недалеко от зоны вылета…
— Я не сомневаюсь, что вся борьба за выживание еще впереди. Команды из нижней части турнирной таблицы идут плотной группой, поэтому очень много будет зависеть от того, как участники подготовятся к новым испытаниям, насколько эффективными будут на трансферном рынке, – сказал Дулуб.
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