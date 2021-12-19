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Надеин: Наша задача - брать свои очки там, где мы точно можем их взять

Премьер-лига
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Фунционер позитивно настроен

Надеин: Наша задача - брать свои очки там, где мы точно можем их взять

nkveres.com

Новина українською

Президент ФК "Верес" из Ровно Иван Надеин рассказал о задачах команды на текущий сезон:

"Команда заняла 7-е место в первом круге, сейчас 9-е после трех туров второго круга. О таком результате мы могли только мечтать. Команда выдержала, мы очень довольны результатом. Мы выиграли почти все "свои" игры. Проиграли лидерам без шансов, но с остальными командами набрали 23 очка. Средний уровень примерно одинаковый. Так что команда выступила достаточно мощно.

Наша задача брать свои очки там, где мы точно можем их взять. С лидерами будем цепляться, пытаться улучшить свой футбол. Но в нынешних реалиях тяжело прыгнуть выше головы.

У нас была задача добывать победу в каждой игре, сохранить место в Премьер-лиге. Для нас, как дебютантов, это самое важное. Но сейчас мы понимаем, что большая часть цели выполнена, мы твердый середнячок чемпионата.

Надо смотреть в следующий сезон, в котором зайдут более сильные клубы. Некоторые команды максимально усиливаются. Конкуренция в украинском футболе увеличивается – это вселяет надежду. Точно должен быть один ТВ-пул, который даст возможность клубам больше зарабатывать. Мы также на это надеемся.

Поэтому мы должны смотреть на то, каким будет "Верес" в следующем сезоне. Мы добились определенных результатов, поэтому можем во второй части сезона наигрывать более молодых игроков на тех позициях, которые нам точно понадобятся в следующем сезоне. Но мы все равно должны побеждать в каждой игре", – сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) УПЛ Иван Надеин
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Источник:
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