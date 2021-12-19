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Шапаренко признан лучшим игроком Динамо в декабре

Премьер-лига
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Шапаренко признан лучшим игроком Динамо в декабре

Фото: ФК Динамо Киев

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Болельщики киевского "Динамо" выбрали лучшего игрока декабря 2021 года. Им стал полузащитник Николай Шапаренко.

В итоговом голосовании за игрока месяца в декабре приняли участие 5800 респондентов, которые отдали наибольшее количество голосов, 33%, за Николая Шапаренко. Добавим, хавбек отметился результативной передачей во встрече с "Вересом".

Также в ТОП-3 попали Виталий Буяльский (23%) и Георгий Бущан – (18%).

В этом месяце киевляне провели три матча. "Бело-синие" обыграли "Верес" (3:0) в УПЛ, уступили "Бенфике" (0:2) в рамках Лиги чемпионов, а также сыграли вничью с "Зарей" (1:1).

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Сайт ФК "Динамо"

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