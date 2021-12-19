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Ингулец остался без спортивного директора и ключевого полузащитника

Премьер-лига
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(2 голосов)

Команду ждут изменения

Ингулец остался без спортивного директора и ключевого полузащитника

Фото: ФК Ингулец/Автор - неизвестен

Новина українською

ФК "Ингулец" из Петрово покинул спортивный директор Вадим Яровой. Вместе с ним из команды ушел полузащитник Илья Коваленко, у которого закончился контракт.

До возвращения игроков из отпуска клуб должен получить усиление. Начало тренировок запланировано на 12-13 января 2022 года, а вылет на зарубежный этап подготовки в Турцию - на 28-29 января.

Напомним, "Ингулец" занимает 14 место в УПЛ. Клуб набрал 13 очков.

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В статье: Илья Коваленко Вадим Яровой Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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