Ингулец остался без спортивного директора и ключевого полузащитника

ФК "Ингулец" из Петрово покинул спортивный директор Вадим Яровой. Вместе с ним из команды ушел полузащитник Илья Коваленко, у которого закончился контракт.

До возвращения игроков из отпуска клуб должен получить усиление. Начало тренировок запланировано на 12-13 января 2022 года, а вылет на зарубежный этап подготовки в Турцию - на 28-29 января.

Напомним, "Ингулец" занимает 14 место в УПЛ. Клуб набрал 13 очков.