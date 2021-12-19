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Леонов: Меня заменит в Минае очень сильный специалист
Команда вскоре получит нового коуча
scdnipro1.com.ua
Экс-тренер "Миная" Игорь Леонов дал комментарий о том, кто заменит его в закарпатском клубе:
- Вы знаете, кто заменит вас в "Минае"?
– Да, знаю. Если он придет – это очень хороший, порядочный человек. Очень сильный специалист.
- Вы не ревнуете к нему?
– Нет. Я очень сильно к нему отношусь, как к человеку и специалисту, – сказал коуч.
Напомним, на этой неделе стало известно, что "Минай" уволил Игоря Леонова с поста главного тренера команды.
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Источник:Футбол 1/2/3
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