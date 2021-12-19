Леонов: Меня заменит в Минае очень сильный специалист

Экс-тренер "Миная" Игорь Леонов дал комментарий о том, кто заменит его в закарпатском клубе:

- Вы знаете, кто заменит вас в "Минае"?

– Да, знаю. Если он придет – это очень хороший, порядочный человек. Очень сильный специалист.

- Вы не ревнуете к нему?

– Нет. Я очень сильно к нему отношусь, как к человеку и специалисту, – сказал коуч.

Напомним, на этой неделе стало известно, что "Минай" уволил Игоря Леонова с поста главного тренера команды.