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Леонов: Меня заменит в Минае очень сильный специалист

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда вскоре получит нового коуча

Леонов: Меня заменит в Минае очень сильный специалист

scdnipro1.com.ua

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Экс-тренер "Миная" Игорь Леонов дал комментарий о том, кто заменит его в закарпатском клубе:

- Вы знаете, кто заменит вас в "Минае"?

– Да, знаю. Если он придет – это очень хороший, порядочный человек. Очень сильный специалист.

- Вы не ревнуете к нему?

– Нет. Я очень сильно к нему отношусь, как к человеку и специалисту, – сказал коуч.

Напомним, на этой неделе стало известно, что "Минай" уволил Игоря Леонова с поста главного тренера команды.

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В статье: Игорь Леонов ФК Минай
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