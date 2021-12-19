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Источник: Металлист 1925 подписал защитника с Первой лиги

Премьер-лига
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Никиту Безуглого из "Оболони"

Источник: Металлист 1925 подписал защитника с Первой лиги

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Портал FootBoom сообщает, что харьковский "Металлист 1925" начал зимнюю трансферную кампанию с подписания защитника "Оболони" Никиты Безуглого.

Контракт Безуглого с командой с Первой лиги истекает 31-го декабря. Вскоре харьковчане обьявят о переходе футболиста.

Никита прошел школу донецкого "Шахтера", а за "Оболонь" выступал с 2017-го года.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер игрока в 150 000 долларов.

В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в 16 матчах.

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В статье: Оболонь (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
FootBoom

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