Пушка Калитвинцева, молниеносный гол Гуцуляка, шедевр Кравченко. Выберите лучший гол ноября и декабря VBET Лиги

Титульный спонсор Украинской Премьер-лиги компания VBET совместно с UA-Футбол запускает голосование за лучший гол месяца, забитый в матчах VBET Лиги. На этот раз наш опрос включает в себя не только матчи ноября, но и игры декабря. Впрочем, главный принцип нашего голосование остаётся неизменным - победителя выбираете вы! Отдать свой голос вы можете здесь, ну, а вот кто на этот раз вынесен на голосование.

Матч против "Львова" черниговской "Десне" давался очень тяжело. Неизвестно, как бы закончилась эта игра, если бы не шедевральный гол от хавбека команды Владислава Калитвинцева . Мало того, что этот гол был невероятно важен с точки зрения результата, но получился очень красивым. Восхитительно.

Будем откровенны: "Шахтёр" в некоторых играх в конце календарного года в чемпионате больше мучился, чем приносил радость своей игрой болельщикам. Поединок против "Руха" - наглядный пример тому. Спасти ситуацию во встрече с львовянами для "горняков" смог Маркос Антонио . Бразильский полузащитник здорово положил мяч в правую "девятку" метров с 22-х. Шикарно.

Вряд ли первый гол полузащитника "Днепра-1" Алексея Гуцуляка в ворота "Ворсклы" можно назвать эстетически очень красивым. Однако его ценность в другом: удар Гуцуляка попадёт в историю украинского футбола как один из самых быстрых голов за 30 лет проведения нашего чемпионата. Те, кто любят во всём экономить время, должны отметить такую скорострельность. Невероятно.

После этого удара даже сам Сергей Кравченко схватился за голову. Много времени для раздумий у игрока "Черноморца" не было. После отскока были секунда-две, чтобы правильно набеждать к мячу и пробить в мёртвую для вратаря зону. 38-летний Кравченко доказал, что возраст - это не приговор. Пушка!

И ещё один претендент из "Десны" в нашем голосовании. Форвард Максим Дегтярёв - это обычно не история про голы. За последний год он отличился только дважды: в декабре прошлого года забил "Ворскле", а в декабре этого - "Ингульцу". В последнем туре 2021-го его результативный удар получился больше командным: заброс из глубины, скидка под удар и плотный выстрел в касание в правую "девятку"! Изысканно.

Напомним. что победителя опроса на звание лучшего гола месяца в украинской VBET лиге определяете только вы! Голосуйте за своего фаворита здесь! Голосовование продолжится до 10:00 24 декабря.