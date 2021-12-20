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Верес определился со спарринг-партнерами на зимние сборы

Премьер-лига
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Ровенчане вернутся из отпуска 12 января

Верес определился со спарринг-партнерами на зимние сборы

Фото: НК Верес

Новина українською

12 января 2022 года "Верес" вернется из отпуска, а уже 18 января улетит на сбор в Турцию.

На этом зарубежном этапе подготовки подопечные Юрия Вирта сыграют cемь контрольных матчей:

24 января с – "Градец-Кралове" (Чехия), 29 января – с еще одной командой из этой страны - "Карвиной", 2 февраля - с сербским "Спартаком" из Суботицы,7 февраля - с болгарским "Левски" и 10 февраля - с боснийским "Вележом".

Соперники в спаррингах 14 и 18 февраля еще уточняются. Возвращение в Ровно запланировано на 19 февраля.

Напомним, что "Верес" занимает 9 место в чемпионате УПЛ, набрав 23 очка.

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В статье: Верес (Ровно)
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