Львов интересуется экс-игроком Динамо, который выступает в Грузии - СМИ

Молдавский атакующий полузащитник Дмитрий Мандрыченко заинтересовал клуб Украинский Премьер-лиги.

По данным ресурса moldova.sports.md, 24-летним футболистом интересуется "Львов". Сообщается, что украинский клуб уже ведет переговоры с игроком.

После 18-ти туров команда Олега Дулуба занимает в таблице 12 место из 16-ти команд.

В нынешнем году Мандрыченко стал обладателем Кубка Грузии в составе "Сабуртало", за который провел 37 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

Добавим, что ранее он выступал за "Динамо" U-21.