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Львов интересуется экс-игроком Динамо, который выступает в Грузии - СМИ
Футболист может продолжить карьеру в УПЛ
Фото: moldova.sports.md
Молдавский атакующий полузащитник Дмитрий Мандрыченко заинтересовал клуб Украинский Премьер-лиги.
По данным ресурса moldova.sports.md, 24-летним футболистом интересуется "Львов". Сообщается, что украинский клуб уже ведет переговоры с игроком.
После 18-ти туров команда Олега Дулуба занимает в таблице 12 место из 16-ти команд.
В нынешнем году Мандрыченко стал обладателем Кубка Грузии в составе "Сабуртало", за который провел 37 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.
Добавим, что ранее он выступал за "Динамо" U-21.
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