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Львов интересуется экс-игроком Динамо, который выступает в Грузии - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист может продолжить карьеру в УПЛ

Львов интересуется экс-игроком Динамо, который выступает в Грузии - СМИ

Фото: moldova.sports.md

Новина українською

Молдавский атакующий полузащитник Дмитрий Мандрыченко заинтересовал клуб Украинский Премьер-лиги.

По данным ресурса moldova.sports.md, 24-летним футболистом интересуется "Львов". Сообщается, что украинский клуб уже ведет переговоры с игроком.

После 18-ти туров команда Олега Дулуба занимает в таблице 12 место из 16-ти команд.

В нынешнем году Мандрыченко стал обладателем Кубка Грузии в составе "Сабуртало", за который провел 37 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

Добавим, что ранее он выступал за "Динамо" U-21.

Читайте такжеДулуб: Об уровне УПЛ нужно судить по игре аутсайдеров, а не лидеров. Нельзя сказать, что она деградирует

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В статье: ФК Львов Сабуртало (Грузия) Дмитрий Мандрыченко
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Источник:
moldova.sports

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
20.12.2021 в 09:03
И для сборной уже готов!
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