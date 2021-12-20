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"Будут и украинцы, и легионеры". Маркевич - о ближайших трансферах Мариуполя
Азовцы намерены серьезно поработать на трансферном рынке
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал, какие изменения ожидаются в команде.
— Мы ожидаем усиления. Я думаю, что нам следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию и быть конкурентоспособными. Молодые ребята, которые уже есть, могли бы набраться опыта у более опытных исполнителей.
— На какие позиции планируете усиление?
— Думаю, что это будет вся центральная ось, защита и полузащита. Конечно, если будут хорошие футболисты на другие позиции, которые изъявят желание играть за "Мариуполь", мы не будем против.
— Это будут украинцы или легионеры?
— Думаю, будут и украинцы, и легионеры.
— Подводя итоги, какую игру "Мариуполя" Вы можете отметить в первой половине чемпионата?
— Были игры, когда мы очень хорошо играли, но проигрывали. Это еще раз говорит об опыте. Не хотелось бы отмечать какую-то игру отдельно. У нас было достаточно хороших игр. Например, в Чернигове показали хороший футбол, но пропустили необязательные голы. С "Металлистом 1925" хорошо сыграли. С "Минаем" на выезде показали качественную игру. Были хорошие игры…
— Кто из Ваших подопечных добился наибольшего прогресса?
— В последних играх хорошо выглядели Марк Мампасси, Дима Топалов. Виден их прогресс. Также можно отметить Кащука и Меличенко… Все ребята прибавляют! Это нас радует и вселяет оптимизм, - сказал Маркевич.
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