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Тренер Колоса подтвердил, что капитан ковалевцев завершил карьеру
Он войдет в тренерский штаб ковалевской команды
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк подтвердил, что защитник Виталий Гавриш завершил карьеру и перейдет на тренерскую работу. Ранее сообщалось, что 35-летний капитан будет ассистентом в штабе Вишняка.
"Могу сказать, что он завершил карьеру. Он будет полноценным помощником. Будет смотреть потенциальных соперников, просматривать наши игры. Он уже занимается стандартными положениями. У нас будет много индивидуальной работы. Он будет передавать свой опыт молодым игрокам, – сказал Вишняк в эфире "Футбол NEWS".
Гавриш выступал за "Колос" с 2016 года. Также в активе защитника есть выступления за черниговскую "Десну", алчевскую "Сталь", донецкий и запорожский "Металлург", "Александрию", ужгородскую "Говерлу" и "Звезду" из Кропивницкого.
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