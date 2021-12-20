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Тренер Колоса подтвердил, что капитан ковалевцев завершил карьеру

Премьер-лига
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Он войдет в тренерский штаб ковалевской команды

Тренер Колоса подтвердил, что капитан ковалевцев завершил карьеру

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк подтвердил, что защитник Виталий Гавриш завершил карьеру и перейдет на тренерскую работу. Ранее сообщалось, что 35-летний капитан будет ассистентом в штабе Вишняка.

"Могу сказать, что он завершил карьеру. Он будет полноценным помощником. Будет смотреть потенциальных соперников, просматривать наши игры. Он уже занимается стандартными положениями. У нас будет много индивидуальной работы. Он будет передавать свой опыт молодым игрокам, – сказал Вишняк в эфире "Футбол NEWS".

Гавриш выступал за "Колос" с 2016 года. Также в активе защитника есть выступления за черниговскую "Десну", алчевскую "Сталь", донецкий и запорожский "Металлург", "Александрию", ужгородскую "Говерлу" и "Звезду" из Кропивницкого.

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В статье: Виталий Гавриш Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
Футбол NEWS

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