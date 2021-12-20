Ингулец может арендовать нескольких игроков Динамо - СМИ

Во время зимнего трансферного окна "Ингулец" может арендовать несколько игроков "Динамо". Речь идет о 5-6 исполнителях, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"Невыразительное выступление петровского "Ингульца" заставило владельца клуба Поворознюка переформатировать состав команды. И, по нашим данным, ключевую роль в зимней перезагрузке будет играть Вадим Шаблий и его ProStar.

Какое это может иметь отношение к нашему клубу? Самое что ни на есть прямое. Точный список фамилий киевских арендных игроков нам не известен, но он включает в себя 5-6 боевых единиц", — говорится в сообщении.