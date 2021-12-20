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Ингулец может арендовать нескольких игроков Динамо - СМИ
Петровский клуб ищет усиление на зиму
ФК Ингулец
Во время зимнего трансферного окна "Ингулец" может арендовать несколько игроков "Динамо". Речь идет о 5-6 исполнителях, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
"Невыразительное выступление петровского "Ингульца" заставило владельца клуба Поворознюка переформатировать состав команды. И, по нашим данным, ключевую роль в зимней перезагрузке будет играть Вадим Шаблий и его ProStar.
Какое это может иметь отношение к нашему клубу? Самое что ни на есть прямое. Точный список фамилий киевских арендных игроков нам не известен, но он включает в себя 5-6 боевых единиц", — говорится в сообщении.
Напомним, что на зимний перерыв "Ингулец" ушел на 14-м месте в турнирной таблице Украины, имея в своем активе 13 очков.
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