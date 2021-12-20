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Ингулец может арендовать нескольких игроков Динамо - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Петровский клуб ищет усиление на зиму

Ингулец может арендовать нескольких игроков Динамо - СМИ

ФК Ингулец

Новина українською

Во время зимнего трансферного окна "Ингулец" может арендовать несколько игроков "Динамо". Речь идет о 5-6 исполнителях, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"Невыразительное выступление петровского "Ингульца" заставило владельца клуба Поворознюка переформатировать состав команды. И, по нашим данным, ключевую роль в зимней перезагрузке будет играть Вадим Шаблий и его ProStar.

Какое это может иметь отношение к нашему клубу? Самое что ни на есть прямое. Точный список фамилий киевских арендных игроков нам не известен, но он включает в себя 5-6 боевых единиц", — говорится в сообщении.

Напомним, что на зимний перерыв "Ингулец" ушел на 14-м месте в турнирной таблице Украины, имея в своем активе 13 очков.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (9)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
20.12.2021 в 14:11
Stihl Kindermann (Gonduras), Вы думаете, что не расфасовали бы, если бы были кому-нибудь нужны? В Болгарии, Румынии и Чехии своих буратин хватает. Зачем им еще буратины из-за бугра с космической личкой?
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.12.2021 в 14:06
Перелезут с Одессы в село))))
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0
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Stihl Kindermann (Gonduras)
20.12.2021 в 13:55
Наша песня хороша ничинай сначала, туда 5,туда шесть,туда пять и уже 3 клуба,так ещё хуже будет..просто дно футбола, следущий шаг Минтай арендует 5 игроков Шахтёра?
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
20.12.2021 в 13:54
Арендулэць или Арендэць?? Или проекту борова просто Трындэць...? Неужели нельзя найти в Украине игроков не в аренду или не из ДК и ШД???
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+2
0
football_soccer (Украина)
20.12.2021 в 12:57
такими темпами Реал до села не доедет.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
20.12.2021 в 12:56
Если эпопея арендованных динамовцев в Черноморце идет к завершению-их надо же куда то девать.
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0
-1
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simargl (Чернигов)
20.12.2021 в 12:26
О, еще один Арендэць появится )))) ну теперь держитесь кроты !!! Тремя командами грех чемпионат не выиграть))))...
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+4
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
20.12.2021 в 12:33
а что делать? Куда динамовских резервистов девать? И так стонем, что в такой большой стране и так мало мастеровитых футболистов... Пусть хоть те, кто есть, играет регулярно...
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+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
20.12.2021 в 13:53
пусть расфосовуют по арендам вне украины,в небольшие европейские клубы болгарию,румынию,чехию,бельгию,там шанс заиграть больше чем здесь и доказать что то,а потом уже глядишь и наши гранды обратятвнимание а и того лучше гранды европейского утбола
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