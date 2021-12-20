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Поворознюк: Ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа игроков Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Арендованных динамовцев в петровском клубе не будет

Поворознюк: Ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа игроков Динамо

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о ближайших трансферных планах клуба.

Появилась информация, что зимой вы планируете делать кадровую революцию в "Ингульце" и, с помощью агента Вадима Шаблия, возьмете в аренду пять-шесть игроков "Динамо". Эта информация соответствует действительности?

— С Шаблием мы будем общаться, это однозначно. Не исключено, что у нас будут игроки из киевского "Динамо". Сразу развею слухи и скажу — ни одного арендованного футболиста в "Ингульце" не будет! Сейчас мы ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа контрактов этих футболистов и берем их на полноценной основе. Если договоримся — возьмем, не до говоримся — не возьмем.

— Фамилии игроков, по которым ведете переговоры, можете назвать?

— Чтобы вы не сошли с ума, пока ничего не скажу.

— Значит, фамилии известные?

— Известные футболисты, в том числе. И не только из "Динамо". Украинцы и легионеры. Усиление будет сумасшедшее! Скоро все узнаете.

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— Подписывать футболистов планируете из чемпионата Украины? Или на зарубежные лиги тоже посматриваете?

— Испания, Дания, Нидерланды.

— Ого. Эти игроки из высших лиг этих стран?

— Да, - сказал Поворознюк.

Напомним, что на зимний перерыв "Ингулец" ушел на 14-м месте в турнирной таблице Украины, имея в своем активе 13 очков.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
20.12.2021 в 14:11
Норм если правда, а то устраивают срач пишут про аренды
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