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УПЛ начала голосование за лучшего игрока и тренера последних месяцев
Проголосовать может каждый желающий
uaf.ua
Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за звание лучшего игрока и тренера по итогам ноября-декабря.
На звание лучшего игрока месяца претендуют: Артем Довбик ("Днепр-1"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Аллахяр ("Заря"), Михаил Мудрик ("Шахтер"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла").
В голосовании за топ-наставника участвуют: Мирча Луческу ("Динамо"), Роберто Де Дзерби ("Шахтер"), Ігор Йовичевич ("Днепр-1"), Ярослав Вишняк ("Колос"), Виктор Скрипник ("Заря").
Голосование за лучшего игрока месяца здесь.
Голосование за лучшего тренера месяца здесь.
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