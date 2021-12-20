УПЛ начала голосование за лучшего игрока и тренера последних месяцев

Резник! Не даром же он рекорд поставил… А то если он не победит, то будет как-то не логично. Человек стал рекордсменом, а его даже игроком месяца не выбрали. Хотя вратарю очень трудно стать лучшим - все голосуют за форвардов и игроков атакующей направленности.