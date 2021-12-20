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УПЛ начала голосование за лучшего игрока и тренера последних месяцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

УПЛ начала голосование за лучшего игрока и тренера последних месяцев

uaf.ua

Новина українською

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за звание лучшего игрока и тренера по итогам ноября-декабря.

На звание лучшего игрока месяца претендуют: Артем Довбик ("Днепр-1"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Аллахяр ("Заря"), Михаил Мудрик ("Шахтер"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла").

В голосовании за топ-наставника участвуют: Мирча Луческу ("Динамо"), Роберто Де Дзерби ("Шахтер"), Ігор Йовичевич ("Днепр-1"), Ярослав Вишняк ("Колос"), Виктор Скрипник ("Заря").

Голосование за лучшего игрока месяца здесь.

Голосование за лучшего тренера месяца здесь.

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В статье: Мирча Луческу Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Виталий Буяльский Виктор Скрипник Игорь Йовичевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Артем Довбик Колос (Ковалевка) Александр Пихаленок Роберто Де Дзерби Ярослав Вишняк СК Днепр-1 Михаил Мудрик Дмитрий Ризнык Аллахяр Саядманеш
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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progres (Луцьк)
20.12.2021 в 15:50
Гравець - Тілль (не розумію, чого його не має в претендентах?....)Тренер - Йовечевич (хотів би побачити, яку команду на його місці зробив би Луч, чи Зебра)
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Alle Garage (Харьков)
20.12.2021 в 15:37
Резник! Не даром же он рекорд поставил… А то если он не победит, то будет как-то не логично. Человек стал рекордсменом, а его даже игроком месяца не выбрали. Хотя вратарю очень трудно стать лучшим - все голосуют за форвардов и игроков атакующей направленности.
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