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Кучук: Потратить 40 миллионов любой дурак сможет, а ответить за них – не каждый

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Руха" снова подколол Роберто Де Дзерби

Кучук: Потратить 40 миллионов любой дурак сможет, а ответить за них – не каждый

Фото: fcrukh.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук рассказал о развитии клуба

"У нас есть два пути. Можно вложить много денег, чтобы купить игроков по 10-20 миллионов, а потом сказать, что нет результатов, но это же футбол. И второй принцип – шаг за шагом воспитывать своих футболистов, которые будут прославлять клуб и страну. Это более тяжелый путь.

Эта ежедневная работа не всегда видна. Работая в этом направлении, тренер становится сильнее. Мы все должны быть сильнее. Было выбрано любое направление. Потратить 40 миллионов сумеет любой дурак, а ответить за них – не каждый может.

Меня научили отвечать за деньги, которые тратятся на приобретение футболистов. Этот опыт мне помогает. У меня всегда были сильные команды", – сказал Кучук.

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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
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Комментарии (10)
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oda1979 (Запорожье)
20.12.2021 в 16:38
Умыл макаронника.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
20.12.2021 в 16:38
наверное Дзерби своей репликой достал. Дзерби уехал отдыхать в Италию. Кучук никак не успокоится.
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фрілансер (Львів)
20.12.2021 в 16:35
Якби італієць трохи знався на українських народних фразеологізмах, відповів би Кучуку просто: "Під"їбнеш мене, коли я срати сяду"
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avatar
Romerik (YNWA)
20.12.2021 в 16:20
То что шахтер потратил свои десятки миллионов и сейчас не идёт игра - это их проблемы. Не Кучуку их судить. Пусть расскажет за свою команду лучше, которая занимается всем на свете кроме игры в футбол. Каждая пятая новость о Рухе не относится к футболу. То всякие приложения открывают, подкасты - х*яств и прочее. Кому бл... это надо. В футбол когда играть будете, а не плестись внизу таблицы?
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oda1979 (Запорожье)
20.12.2021 в 16:39
Итальяшке нужно за базаром следить.
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Болельщик39 (Харьков)
20.12.2021 в 16:12
Где-то в глубине души я согласен с Кучуком. Тем не менее, клубы, потратившие 40+ миллионов, обычно на космическом расстоянии по качеству игры, известности и результатам от клубов, где шаг за шагом воспитывают своих футболистов. В 20-м веке бывали исключения.
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oleg.m.3972 (Харьков)
20.12.2021 в 15:40
Кучук, в чемпионате кроме Шахтёра есть ещё 15 команд. Я понимаю, что когда Шахтёр идёт на первом месте, остальные плюют ему в спину. Но попробуй что-нибудь рассказывать о своей команде. Или получил задание - в интервью ни слова без Шахтёра... Эка тебя кроты обидели...
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+4
-1
FC Energy (Новая Каховка)
20.12.2021 в 16:09
Алкаша обидели, бывает.
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+1
0
Dimoncho (Kharkiv)
20.12.2021 в 16:46
та там не в задании дело. Просто Де Дзерби его оскорбил, вот он теперь его и подкалывает. Всё логично
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0
0
avatar
witcher_r (Киев)
20.12.2021 в 15:23
Ха,все по делу.Пригласили какого то неуравновешенного,
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+3
-5


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