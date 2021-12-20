Кучук: Потратить 40 миллионов любой дурак сможет, а ответить за них – не каждый

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук рассказал о развитии клуба

"У нас есть два пути. Можно вложить много денег, чтобы купить игроков по 10-20 миллионов, а потом сказать, что нет результатов, но это же футбол. И второй принцип – шаг за шагом воспитывать своих футболистов, которые будут прославлять клуб и страну. Это более тяжелый путь.

Эта ежедневная работа не всегда видна. Работая в этом направлении, тренер становится сильнее. Мы все должны быть сильнее. Было выбрано любое направление. Потратить 40 миллионов сумеет любой дурак, а ответить за них – не каждый может.

Меня научили отвечать за деньги, которые тратятся на приобретение футболистов. Этот опыт мне помогает. У меня всегда были сильные команды", – сказал Кучук.