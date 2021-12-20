Ингулец интересуется Шабановым, Кулачем и еще двумя игрока Динамо - СМИ

"Ингулец" интересуется четырьмя футболистами "Динамо".

Как сообщает SportArena, петровский клуб заинтересован в подписании защитника Артема Шабанова, полузащитников Александра Андриевского и Дениса Антюха, а также нападающего Владислава Кулача.

При этом ранее президент "Ингульца" заявил, что он не будет брать футболистов в аренду, а попытается оформить полноценные трансферы.

В нынешнем сезоне Шабанов провел за "Динамо" восемь матчей (один гол), Андриевский — 11 (один ассист), Антюх — четыре, а Кулач забил один мяч в пяти играх.

Напомним, что на зимний перерыв "Ингулец" ушел на 14-м месте в турнирной таблице Украины, имея в своем активе 13 очков. "Динамо" находится на второй позиции.