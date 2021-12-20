  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец интересуется Шабановым, Кулачем и еще двумя игрока Динамо - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец интересуется Шабановым, Кулачем и еще двумя игрока Динамо - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Петровский клуб попытается оформить полноценные трансферы

Ингулец интересуется Шабановым, Кулачем и еще двумя игрока Динамо - СМИ

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

"Ингулец" интересуется четырьмя футболистами "Динамо".

Как сообщает SportArena, петровский клуб заинтересован в подписании защитника Артема Шабанова, полузащитников Александра Андриевского и Дениса Антюха, а также нападающего Владислава Кулача.

При этом ранее президент "Ингульца" заявил, что он не будет брать футболистов в аренду, а попытается оформить полноценные трансферы.

В нынешнем сезоне Шабанов провел за "Динамо" восемь матчей (один гол), Андриевский — 11 (один ассист), Антюх — четыре, а Кулач забил один мяч в пяти играх.

Напомним, что на зимний перерыв "Ингулец" ушел на 14-м месте в турнирной таблице Украины, имея в своем активе 13 очков. "Динамо" находится на второй позиции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
20.12.2021 в 16:13
Приємно за Артема. Коли ти потрібний це завжди підбадьорює.
Ответить
+2
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
20.12.2021 в 16:00
У Шабанова контракт на 20 к евро в месяц и жизнь в столице...Походу очередной пиар
Ответить
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.12.2021 в 15:46
Балласт взять в Динамо что на будущие сливать очки ,а не отбирать у Динамо
Ответить
0
-1
Vantala (Kharkiv)
20.12.2021 в 15:43
Шабановым интересуется? А ничего не треснет у Поворознюка? Думаю это бла-бла. В итоге Леднева может купит и на этом успокоится.
Ответить
0
-3
avatar
Litb@rski (Кёльн)
20.12.2021 в 15:41
Не уже-ли урожай был на столько хорош , что денег хватит на всех.....
Ответить
0
0
avatar
Nеxt-R (Киев)
20.12.2021 в 15:35
Ось він! Шанс продати Циганкова хоч кудись!
Ответить
+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
20.12.2021 в 15:23
Отлично! Банку Динамо почистит и усилит команду,главное чтобы Суркис цены адекватные назвал!
Ответить
+3
0
SoLoMoN1607 (N .K)
20.12.2021 в 15:22
Если это правда то будет очень хорошо для всех ДК ( уберет для себя игроков которые не нужны ) Ингулец ( 100 % усиление) Игроки ( играть в футбол)
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...