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Ингулец интересуется Шабановым, Кулачем и еще двумя игрока Динамо - СМИ
Петровский клуб попытается оформить полноценные трансферы
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
"Ингулец" интересуется четырьмя футболистами "Динамо".
Как сообщает SportArena, петровский клуб заинтересован в подписании защитника Артема Шабанова, полузащитников Александра Андриевского и Дениса Антюха, а также нападающего Владислава Кулача.
При этом ранее президент "Ингульца" заявил, что он не будет брать футболистов в аренду, а попытается оформить полноценные трансферы.
В нынешнем сезоне Шабанов провел за "Динамо" восемь матчей (один гол), Андриевский — 11 (один ассист), Антюх — четыре, а Кулач забил один мяч в пяти играх.
Напомним, что на зимний перерыв "Ингулец" ушел на 14-м месте в турнирной таблице Украины, имея в своем активе 13 очков. "Динамо" находится на второй позиции.
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