Дулуб: Альваро поставил себя против коллектив, постоянно был чем-то недоволен

Главный тренер " Львова " Олег Дулуб проанализировал игру футболистов своей команды в группе атаки.

"Если брать по персоналиям, то как для своего возраста, неплохо сыграл Артур Ременяк. Молодой футболист, который только адаптируется к УПЛ. Два забитых мяча - это неплохой результат лично для него, но недостаточный для нас. Эрнест раскрылся к концу первой части сезона. Шина - 50 на 50. Моменты есть, но реализация хромает. По Назаревичу отдельная история. Мало кто знает, что он играл с травмой плеча. Сейчас ему предстоит операция. Ему было сложно идти в стыки с защитниками. Боль не давала играть ему на полную.

Альваро поставил себя против коллектива. Я игрокам сказал что ни в одной команде футболист, который ставит себя против коллектива, не должен в нем оставаться. Он постоянно был чем-то недоволен, жаловался на малое количество игрового времени. Я давал ему шанс проявить себя. Показатель эффективности игрока - это голы и голевые передачи. Ни того, ни другого мы от него не увидели на этом осеннем отрезке. Вот и вся наша история по атаке", — сказал Дулуб.