Леонов: Селезнев не забивал стопроцентные моменты. Возможно, он постарел

Уже бывший главный тренер " Миная " Игорь Леонов поделился своими мыслями о неудачах нападающего команды Евгения Селезнева, а также рассказал о том, рассчитался ли с ним клуб за работу.

"В матче с "Десной" у него был чистейший момент. Поверьте мне, что такие моменты нужно забивать десять из десяти. В игре с "Рухом" я выпустил Селезнева на замену и он должен был забивать стопроцентный момент. Раньше он бы такое реализовал. У нас был плохой матч с "Днепром-1". У него при счете 0:3 был голевой момент, когда он после подачи пробивал головой с метра и попал во вратаря. Возможно он постарел. Потом Селезнев забил "Ингульцу". Главный момент - это с "Динамо" Киев. Не хватило сантиметров, когда после его удара мяч попал в штангу. Может "Минаю" не фартило и ему.

Рассчитались ли со мной за этот период работы? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Это в процессе. Может да, а может и нет. Я пришел туда работать не за деньги. Президент "Миная" напоследок мне сказал, что он впервые увидел тренера, который переживает за "Минай". Для меня это было очень приятно и важнее любых денег", — сказал Леонов.