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Transfermarkt: Цыганков остается самым дорогим игроком УПЛ. У Довбика и Мудрика самый большой прирост в цене

Премьер-лига
Обновлено
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Обновленные ценники от известного портала Transfermarkt

Transfermarkt: Цыганков остается самым дорогим игроком УПЛ. У Довбика и Мудрика самый большой прирост в цене

Faisal HQ

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ.

Лидером рейтинга по-прежнему остается полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков (25 млн евро). В тройке самых дорогих также Тете и Додо (по 20 млн).

Transfermarkt: Цыганков остается самым дорогим игроком УПЛ. У Довбика и Мудрика самый большой прирост в цене - изображение 1

Больше всего в цене добавили нападающий "Днепра-1" Артем Довбик и вингер "Шахтера" Михаил Мудрик. Также существенно добавили в цене многие игроки киевского "Динамо". Илья Забарный, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский подорожали на 2 миллиона долларов, Георгий Бущан – на 1,5 млн, Александр Тымчик – на 1.3.

Transfermarkt: Цыганков остается самым дорогим игроком УПЛ. У Довбика и Мудрика самый большой прирост в цене - изображение 2

Наибольший регресс отмечен у вингера "Шахтера" Манора Соломона и нападающего "Динамо" Вячеслава Супряги (-2 млн долларов).

Также тенденция падения цен наблюдается и у многих других игроков "горняков". Опытные Тарас Степаненко, а также Исмаили подешевели на 1,5 млн. Столько же потерял в цене и Марлос, который уже покинул клуб.

Transfermarkt: Цыганков остается самым дорогим игроком УПЛ. У Довбика и Мудрика самый большой прирост в цене - изображение 3

По итогам обновления, Украинская Премьер-Лига закрепила за собой 11-е место в списке самых дорогих европейских лиг, серьезно уступая бельгийской Жюпилер Про-Лиге почти в 2 раза.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Цыганков Александр Тымчик СК Днепр-1 Манор Соломон Владислав Супряга Михаил Мудрик
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Источник:
transfermarkt

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
20.12.2021 в 17:42
и почему это упала стоимость многих игроков Шахтера ?
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