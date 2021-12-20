Transfermarkt: Цыганков остается самым дорогим игроком УПЛ. У Довбика и Мудрика самый большой прирост в цене

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ .

Лидером рейтинга по-прежнему остается полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков (25 млн евро). В тройке самых дорогих также Тете и Додо (по 20 млн).

Больше всего в цене добавили нападающий "Днепра-1" Артем Довбик и вингер "Шахтера" Михаил Мудрик. Также существенно добавили в цене многие игроки киевского "Динамо". Илья Забарный, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский подорожали на 2 миллиона долларов, Георгий Бущан – на 1,5 млн, Александр Тымчик – на 1.3.

Наибольший регресс отмечен у вингера "Шахтера" Манора Соломона и нападающего "Динамо" Вячеслава Супряги (-2 млн долларов).

Также тенденция падения цен наблюдается и у многих других игроков "горняков". Опытные Тарас Степаненко, а также Исмаили подешевели на 1,5 млн. Столько же потерял в цене и Марлос, который уже покинул клуб.

По итогам обновления, Украинская Премьер-Лига закрепила за собой 11-е место в списке самых дорогих европейских лиг, серьезно уступая бельгийской Жюпилер Про-Лиге почти в 2 раза.