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На сборе в Турции Львов проведет восемь спаррингов и просмотрит пять новичков
Львовяне отправятся в Турцию 16 января
Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko
16 января 2022 года "
На турецком сборе "горожане" собираются провести восемь спаррингов, на просмотре будут находиться и пятеро потенциальных новичков, с которыми сейчас ведутся переговоры.
При этом, главный тренер "Львова" Олег Дулуб опроверг информацию, появившуюся в СМИ о том, что
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Львов" занимает в УПЛ 12 место, набрав 17 очков.
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