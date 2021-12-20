На сборе в Турции Львов проведет восемь спаррингов и просмотрит пять новичков

16 января 2022 года " Львов " запланировал вылет на зарубежный этап подготовки в Турцию, где команда будет тренироваться до 19 февраля.

На турецком сборе "горожане" собираются провести восемь спаррингов, на просмотре будут находиться и пятеро потенциальных новичков, с которыми сейчас ведутся переговоры.

При этом, главный тренер "Львова" Олег Дулуб опроверг информацию, появившуюся в СМИ о том, что клуб ведет переговоры с полузащитником Дмитрием Мандриченко , который в свое время выступал за молодежные составы "Ворсклы", "Динамо", а минувшей осенью защищал цвета ФК "Сабуртало" из Грузии. По словам Олега Дулуба, этим игроком "горожане" не интересуются.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Львов" занимает в УПЛ 12 место, набрав 17 очков.