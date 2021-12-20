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ЛНЗ планирует усилиться хавбеком Ингульца

Премьер-лига
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Илья Коваленко больше не будет играть за команду из Петрово

ЛНЗ планирует усилиться хавбеком Ингульца

фото - ФК "Інгулець"

Новина українською

Судя по всему, "Ингулец" в зимнее межсезонье ожидает существенное обновление состава.

Один из футболистов, который должен будет искать новое место работы, - полузащитник Илья Коваленко.

Интерес к 31-летнему хавбеку проявляет ЛНЗ, который рад будет видеть его в своих рядах. Если все сложится удачно, Коваленко пройдет просмотр во второлиговом клубе.

Напомним, что в текущем сезоне Илья провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Тransfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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В статье: Илья Коваленко Ингулец (Петрово) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
sport.ua

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