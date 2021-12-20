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ЛНЗ планирует усилиться хавбеком Ингульца
Илья Коваленко больше не будет играть за команду из Петрово
фото - ФК "Інгулець"
Судя по всему, "
Один из футболистов, который должен будет искать новое место работы, - полузащитник Илья Коваленко.
Интерес к 31-летнему хавбеку проявляет ЛНЗ, который рад будет видеть его в своих рядах. Если все сложится удачно, Коваленко пройдет просмотр во второлиговом клубе.
Напомним, что в текущем сезоне Илья провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Тransfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.
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