Источник: Динамо заинтересовано в Довбике. Его хочет Мирча Луческу

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, какие клубы интересуются форвардом " Днепра-1 " Артемом Довбиком.

"Интерес к Довбику есть. Могу сказать, что "Динамо" очень заинтересовано, чтобы этот футболист переехал в Киев. Его хочет Мирча Луческу. Руководство "Днепра-1" определило цену Довбика – 12-15 миллионов евро. У "Динамо" предметный интерес. Процесс переговоров в определенном формате существует.

По поводу "Шахтера". Был определенный энтузиазм до того, как они купили Траоре.

В "Днепре-1" останется только 50% суммы, поскольку остальные 50% принадлежат "Мидтьюлланду". Таковы были условия продажи Довбика. У Артема два года контракта, поэтому "Днепр-1" пока не спешит его продавать. Если трансфер и состоится, думаю, что только летом", - сказал Цыганык.