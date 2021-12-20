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Источник: Динамо заинтересовано в Довбике. Его хочет Мирча Луческу
Интересная инсайдерская информация
Фото: СК Днепр-1
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, какие клубы интересуются форвардом "
"Интерес к Довбику есть. Могу сказать, что "Динамо" очень заинтересовано, чтобы этот футболист переехал в Киев. Его хочет Мирча Луческу. Руководство "Днепра-1" определило цену Довбика – 12-15 миллионов евро. У "Динамо" предметный интерес. Процесс переговоров в определенном формате существует.
По поводу "Шахтера". Был определенный энтузиазм до того, как они купили Траоре.
В "Днепре-1" останется только 50% суммы, поскольку остальные 50% принадлежат "Мидтьюлланду". Таковы были условия продажи Довбика. У Артема два года контракта, поэтому "Днепр-1" пока не спешит его продавать. Если трансфер и состоится, думаю, что только летом", - сказал Цыганык.
Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик забил 14 голов и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата.
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