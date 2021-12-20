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Источник: Динамо заинтересовано в Довбике. Его хочет Мирча Луческу

Премьер-лига
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(1 голосов)

Интересная инсайдерская информация

Источник: Динамо заинтересовано в Довбике. Его хочет Мирча Луческу

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, какие клубы интересуются форвардом "Днепра-1" Артемом Довбиком.

"Интерес к Довбику есть. Могу сказать, что "Динамо" очень заинтересовано, чтобы этот футболист переехал в Киев. Его хочет Мирча Луческу. Руководство "Днепра-1" определило цену Довбика – 12-15 миллионов евро. У "Динамо" предметный интерес. Процесс переговоров в определенном формате существует.

По поводу "Шахтера". Был определенный энтузиазм до того, как они купили Траоре.

В "Днепре-1" останется только 50% суммы, поскольку остальные 50% принадлежат "Мидтьюлланду". Таковы были условия продажи Довбика. У Артема два года контракта, поэтому "Днепр-1" пока не спешит его продавать. Если трансфер и состоится, думаю, что только летом", - сказал Цыганык.

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик забил 14 голов и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (9)
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FCZK-1922 (Кировоград)
20.12.2021 в 19:04
К сожалению времена когда мальчишки со всей Украины мечтали играть за Динамо давно прошли, сейчас молодое поколение мечтает уехать в Европу и это касается не только футбола. Хоть и болею за Динамо со времён более зелёной травы, но так же считаю что для прогресса ему лучше выбрать европейский чемпионат, прежде всего от этого выиграет сборная, а сборная выше интересов любого клуба.
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
20.12.2021 в 18:39
Думаю сам Довбик зовсім не хоче в Динамо.
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.12.2021 в 18:33
Лучше в Европу.
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+3
-1
avatar
alex 66 (Кременчук)
20.12.2021 в 18:32
Не продавать, ни в коем случае в ДК-это консервация и спад в развитии. ИМХО
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+7
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
20.12.2021 в 19:06
" да что ты такое несёшь черт побери". Супрягу сильно консервировали?
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.12.2021 в 18:10
Луческу хочет Довбика? Ого-го!
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+6
-2
Dimoncho (Kharkiv)
20.12.2021 в 18:17
В Европу идём)
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+4
0
Камонплей
20.12.2021 в 18:04
через пів року, якщо продовжить такий же рівень демонструвати, він в умовну Італію легко перейде одразу. В гіршому випадку Бельгія/Нідерланди/Португалія. Переходити з базарліги в базарлігу найгірший варіант.
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+7
0
Dimoncho (Kharkiv)
20.12.2021 в 17:58
этот "Великий инсайдер" - не самый надёжный источник информации, мягко говоря)
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+6
-1


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