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Борячук перенес операцию. Известны сроки восстановления
Есть надежда, что форвард Руха успеет восстановиться к возобновлению сезона
fcrukh.com
Футболисты "
Пока что в расположении "Руха" будет отсутствовать основной нападающий – Андрей Борячук. Из-за травмы паха он не смог помочь своей команде в последних турах чемпионата УПЛ и 17 декабря был прооперирован.
На восстановление футболисту потребуется два месяца и есть надежда, что форвард успеет вернуться в строй к началу весенней части сезона.
По имеющейся информации, 30 января футболисты "Руха" улетят на сбор в Турцию, где проведут восемь контрольных матчей. Возвращение во Львов запланировано на 21 февраля.
Напомним, что "Рух" занимает в чемпионате УПЛ 11 место, набрав 18 очков и имея одну игру в запасе.
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