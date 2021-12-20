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Борячук перенес операцию. Известны сроки восстановления

Премьер-лига
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Есть надежда, что форвард Руха успеет восстановиться к возобновлению сезона

Борячук перенес операцию. Известны сроки восстановления

fcrukh.com

Новина українською

Футболисты "Руха" вернутся из отпуска 9 января 2022 года и на следующий день после медосмотра возобновят тренировочный процесс.

Пока что в расположении "Руха" будет отсутствовать основной нападающий – Андрей Борячук. Из-за травмы паха он не смог помочь своей команде в последних турах чемпионата УПЛ и 17 декабря был прооперирован.

На восстановление футболисту потребуется два месяца и есть надежда, что форвард успеет вернуться в строй к началу весенней части сезона.

По имеющейся информации, 30 января футболисты "Руха" улетят на сбор в Турцию, где проведут восемь контрольных матчей. Возвращение во Львов запланировано на 21 февраля.

Напомним, что "Рух" занимает в чемпионате УПЛ 11 место, набрав 18 очков и имея одну игру в запасе.

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В статье: Рух (Львов) Андрей Борячук
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