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SDNA: Глава селекционной службы Боту покинул Шахтер

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Португалец будет спортивным директором греческого ПАОКа

SDNA: Глава селекционной службы Боту покинул Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

Глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту покидает донецкий клуб.

Как сообщает греческое издание SDNA, Боту переходит на работу в местный ПАОК, где португалец станет спортивным директором.

Отмечается, что стороны уже обо всем договрились – Боту подпишет с греческим клубом контракт на 2,5 года, при этом ПАОК заплатит "горнякам" некоторую клаусулу за досрочное расторжение контракта.

Напомним, что Боту возглавлял селекционную службу "Шахтера" с июня 2018 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) ПАОК (Салоники) Жозе Боту
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Источник:
SDNA

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Комментарии (12)
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Болельщик39 (Харьков)
20.12.2021 в 21:12
Согласен, бразильцы в "португальский" период все были какие-то серенькие. Звёздные были в период Луческу, а Тайсона и Марлоса нашёл Красников.
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0
0
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scorpius (Ck)
20.12.2021 в 20:27
Не впечатлил меня своей работой этот хваленый Боту. Да и вообще, селекционный отдел ШД сильно сдал в плане эффективности. Хотя оно и понятно, тяжело заманить в наше болото кого-то стоящего, единицы соглашаются.
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+1
-1
Чернышев (Tegusi)
20.12.2021 в 20:58
Ну так с'єбні нах з цього болота.
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0
0
friday13 (Львів)
20.12.2021 в 19:50
після шалених трансферів бразильців шахтарю перестали продавати молодих талановитих футболістів за адекватною ціною. плюс бразили самі навчились, як казав ахметов, продавати дорого. ось і вся історія
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
20.12.2021 в 19:33
Не того Педринье купил? Перепутал наверное..
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.12.2021 в 19:15
Ахметов в последнее время какую-то ерунду в Шахтёр берет.
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+1
0
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Romerik (YNWA)
20.12.2021 в 19:13
Фух, наконец то этот кадр ушел. Привел каких то бракованных бразил и устроил тут дедовщину при каштру. Но понял что с итальяшкой это не прокатит и свалил...
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football_soccer (Украина)
20.12.2021 в 19:23
главный бракованный бразила это тот, что стоит в центре поля наступив ногой на мяч. Но пришел он при итальяшке. Ууупс
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
20.12.2021 в 19:07
а кто вместо него
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0
0
Only DK (Kyiv)
20.12.2021 в 18:56
Неужели станет меньше бибизян?
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0
0
Hanter44 (Baburka)
20.12.2021 в 18:59
Печально не это. А то, что число идиотов не уменьшается.
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0
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fan sd
20.12.2021 в 21:14
посмотри на себя в зеркало ЧМО.залезь на пальму и не гавкай ......
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0
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