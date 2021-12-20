SDNA: Глава селекционной службы Шахтера Боту покинул Шахтер

Глава селекционной службы " Шахтера " Жозе Боту покидает донецкий клуб.

Как сообщает греческое издание SDNA, Боту переходит на работу в местный ПАОК, где португалец станет спортивным директором.

Отмечается, что стороны уже обо всем договрились – Боту подпишет с греческим клубом контракт на 2,5 года, при этом ПАОК заплатит "горнякам" некоторую клаусулу за досрочное расторжение контракта.

Напомним, что Боту возглавлял селекционную службу "Шахтера" с июня 2018 года.