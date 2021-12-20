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SDNA: Глава селекционной службы Шахтера Боту покинул Шахтер

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Португалец будет спортивным директором греческого ПАОКа

SDNA: Глава селекционной службы Шахтера Боту покинул Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

Глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту покидает донецкий клуб.

Как сообщает греческое издание SDNA, Боту переходит на работу в местный ПАОК, где португалец станет спортивным директором.

Отмечается, что стороны уже обо всем договрились – Боту подпишет с греческим клубом контракт на 2,5 года, при этом ПАОК заплатит "горнякам" некоторую клаусулу за досрочное расторжение контракта.

Напомним, что Боту возглавлял селекционную службу "Шахтера" с июня 2018 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) ПАОК (Салоники) Жозе Боту
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Источник:
SDNA

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
20.12.2021 в 19:07
а кто вместо него
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Only DK (Kyiv)
20.12.2021 в 18:56
Неужели станет меньше бибизян?
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Hanter44 (Baburka)
20.12.2021 в 18:59
Печально не это. А то, что число идиотов не уменьшается.
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0
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