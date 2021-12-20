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SDNA: Глава селекционной службы Шахтера Боту покинул Шахтер
Португалец будет спортивным директором греческого ПАОКа
shakhtar.com
Глава селекционной службы "
Как сообщает греческое издание SDNA, Боту переходит на работу в местный ПАОК, где португалец станет спортивным директором.
Отмечается, что стороны уже обо всем договрились – Боту подпишет с греческим клубом контракт на 2,5 года, при этом ПАОК заплатит "горнякам" некоторую клаусулу за досрочное расторжение контракта.
Напомним, что Боту возглавлял селекционную службу "Шахтера" с июня 2018 года.
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Источник:SDNA
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Комментарии (3)
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