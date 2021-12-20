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Минай рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

В фаворитах - Владимир Шаран

Минай рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера

Новина українською

12 января футболисты "Миная" планируют возобновить подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

По информации Meta-ratings, после ухода в отставку главного тренера Игоря Леонова, на вакантную должность на данный момент рассматривается пять претендентов.

Выше оцениваются шансы Владимира Шарана - экс-главного тренера "Александрии". Впрочем, ему предлагали возглавить "Минай" еще до назначения Игоря Леонова, но тогда он отказался.

Напомним, что "Минай" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав десять очков.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
Meta Ratings

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