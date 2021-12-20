Минай рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера

12 января футболисты " Миная " планируют возобновить подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

По информации Meta-ratings, после ухода в отставку главного тренера Игоря Леонова, на вакантную должность на данный момент рассматривается пять претендентов.

Выше оцениваются шансы Владимира Шарана - экс-главного тренера "Александрии". Впрочем, ему предлагали возглавить "Минай" еще до назначения Игоря Леонова, но тогда он отказался.

Напомним, что "Минай" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав десять очков.