Верес и Львов интересуются защитником Десны

Черниговская " Десна " зимой может расстаться с защитником своей команды, Евгением Цымбалюком, к которому проявляют интерес в ФК "Львов" и "Верес".

Несмотря на действующий контракт с "Десной", стороны могут договориться о переходе уже в это межсезонье. Сам футболист тоже готов к смене клуба.

Отметим, что в "Десне" Цымбалюк выступает с 2020 года, до этого провел несколько сезонов в донецком "Олимпике".

В текущем сезоне УПЛ 25-летний Цымбалюк в составе черниговской команды провел 15 матчей.