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Верес и Львов интересуются защитником Десны

Премьер-лига
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(2 голосов)

Евгений Цымбалюк зимой может сменить команду

Верес и Львов интересуются защитником Десны

desna.football

Новина українською

Черниговская "Десна" зимой может расстаться с защитником своей команды, Евгением Цымбалюком, к которому проявляют интерес в ФК "Львов" и "Верес".

Несмотря на действующий контракт с "Десной", стороны могут договориться о переходе уже в это межсезонье. Сам футболист тоже готов к смене клуба.

Отметим, что в "Десне" Цымбалюк выступает с 2020 года, до этого провел несколько сезонов в донецком "Олимпике".

В текущем сезоне УПЛ 25-летний Цымбалюк в составе черниговской команды провел 15 матчей.

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В статье: ФК Львов Десна (Чернигов) Верес (Ровно)
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
20.12.2021 в 23:11
НЕкомпетентность в мелочах вызывает сомнения во всей "новости".Цымбалюк в Десне с лета 2021 года , контракт до лета 2023. О чем можно договориться , когда у Десны на весну задача попасть в пятёрку ??? Все просто - 500 к. € и он ваш. Или отпустят если на его место возьмут игрока на порядок сильнее... подождём весну, дорогая редакция.
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Artefact (Киев)
20.12.2021 в 22:55
В защите Десны сейчас "полный порядок", поэтому одного из имеющихся тямущих и (несмотря на старую серьезную травму) могущих можно продавать (шутка конечно). А так, может человека по старой памяти в полузащиту тянет, да и клубы с платежной дисциплиной интересней ..
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simargl (Чернигов)
20.12.2021 в 23:05
Цымбалюк стоит пол миллиона евро . У Десны сейчас с финансами все намного лучше , чем у этих грандов западного футбола)))...
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