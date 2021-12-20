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Верес и Львов интересуются защитником Десны
Евгений Цымбалюк зимой может сменить команду
desna.football
Черниговская "
Несмотря на действующий контракт с "Десной", стороны могут договориться о переходе уже в это межсезонье. Сам футболист тоже готов к смене клуба.
Отметим, что в "Десне" Цымбалюк выступает с 2020 года, до этого провел несколько сезонов в донецком "Олимпике".
В текущем сезоне УПЛ 25-летний Цымбалюк в составе черниговской команды провел 15 матчей.
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