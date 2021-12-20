Сабо: Де Дзерби еще не до конца понял УПЛ. Все время крутит-вертит составом

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением о " Шахтере " в первой половине сезона 2021/22.

— Де Дзерби оправдал ваши ожидания, если судить по первой части сезона?

— До сегодняшнего дня он еще не понял до конца наш чемпионат. Поэтому он все время крутит-вертит составом. Тот же Майкон — хорош в работе с мячом, а в отборе — ноль с минусом, хотя играет опорного полузащитника. Но Де Дзерби его ставит. Поэтому мы постоянно говорим, что должен играть Степаненко, хоть он уже и возрастной. Это тот человек, который постоянно играет в отборе, все время останавливает контратаки противника. Я считаю, что он лучший опорник в Европе.

— Еще один есть молодой игрок, которого активно продвигает в стартовый состав Де Дзерби. Как вы думаете, Мудрик дорос уже до главной команды Украины?

— Конечно. Но дело в том, что в сборной приличная средняя линия и, к сожалению, играют с одним нападающим, а не двумя. Но Мудрик может играть в национальной команде слева. Он получит вызов. Думаю, он на голову сильнее Зубкова.

Но молодому футболисту надо объяснить, что в первую очередь нужно играть на команду и победу, а потом уже проявлять личные качества, чтобы не получилось, как с "Шерифом". Так бы "Шахтер" победил, заработал три очка, деньги и коэффициенты в таблицу УЕФА.

Так что Де Дзерби ‒ молодец, что доверяет Мудрику. Соломон ‒ неплохой футболист, играет за сборную Израиля, но итальяснский тренер посадил его на скамейку. И вот Мудрик хорошо прогрессирует. Когда его выпустили в молодежной команде, то он сделал игру.

— Кто, по-вашему, из "Шахтера" перерос уровень УПЛ и должен пойти на повышение в европейский клуб?

— В "Шахтере" есть несколько футболистов, которых могут купить, но я не думаю, что их продадут. Додо — очень хороший скоростной защитник. Он уже может перейти, да и смотрят за ним. Матвиенко — хороший парень. Если брать из бразильцев, вроде все растут, но бразильцы есть бразильцы — с мячом работают, а в отборе никакие. Также знаю, что смотрят за Соломоном, но он еще должен расти.

— Зимой нам стоит ожидать трансферов от "Шахтера"?

— "Шахтер" обязательно купит несколько футболистов. Де Дзерби знает, что ему нужен центральный нападающий, ведь еще неизвестно, как будет с Мораесом. Сегодня он залечил травму, а завтра, может, будет какой-то стык. Также, думаю, "Шахтер" еще купит кого-то в среднюю линию. В защите есть Марлон, Матвиенко, Витао, Кривцов, который не играет. Все вроде хорошие, а в отборе такие себе. Я работал на матче с "Александрией", когда забил Кожушко. Марлон был с игроком, но оставил его. Шла длинная передача, он остался один и головой забил мяч. Нужно опекать игрока до конца.

— Считаете ли вы правильным уход Марлоса? Может быть "Шахтеру" стоило ему предложить новый контракт?

— Марлос сам сказал, что он не хочет. Все зависело от него. Мне кажется, он очень сильно обиделся на Мудрика, что тот дважды ему не отдал в матче с "Шерифом". После игры я видел, как он подошел к Мудрику и что-то ему объяснял, размахивая руками.